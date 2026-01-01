Врятувати новорічні продукти під час відключень можна саморобною "термосумкою": як її зробити

До відключень слід підготуватися заздалегідь

Врятувати новорічні продукти під час відключень світла справа не легка, особливо якщо на вулиці немає морозу. Але на допомогу може прийти саморобна термосумка, яку можна зробити з підручних предметів. Підійде такий лайфхак для продуктів, які можна заморозити.

"Телеграф" розповідає про те, як зберегти продукти свіжими без холодильника.

Як пише РБК-Україна, таку саморобну "термосумку" можна зробити з газет та ковдр.

Для цього необхідно:

загорнути заморожені продукти у кілька шарів газет;

покласти це в теплу ковдру.

Такий кокон, як стверджують журналісти, може тримати мінусову температуру ще 10-12 годин.

