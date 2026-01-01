Врятувати новорічні продукти під час відключень можна саморобною "термосумкою": як її зробити
-
-
До відключень слід підготуватися заздалегідь
Врятувати новорічні продукти під час відключень світла справа не легка, особливо якщо на вулиці немає морозу. Але на допомогу може прийти саморобна термосумка, яку можна зробити з підручних предметів. Підійде такий лайфхак для продуктів, які можна заморозити.
"Телеграф" розповідає про те, як зберегти продукти свіжими без холодильника.
Як пише РБК-Україна, таку саморобну "термосумку" можна зробити з газет та ковдр.
Для цього необхідно:
- загорнути заморожені продукти у кілька шарів газет;
- покласти це в теплу ковдру.
Такий кокон, як стверджують журналісти, може тримати мінусову температуру ще 10-12 годин.
