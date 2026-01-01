Веселощі, "вітання" для ворога та неприємні інциденти: як Харків святкував Новий рік (відео)

Не обійшлося і без подій

Незважаючи на те що Харків є прифронтовим містом, новорічної атмосфери у нього все ж таки було не відняти. Харків’яни весело зустріли свято, але з поправкою на воєнний час.

"Телеграф" розповідає про те, як Харків зустрів Новий рік.

Краса та небезпека

Цього року Харків сяяв різними прикрасами, у які місто вбрали ще перед початком свят. Багато місцевих жителів публікували ролики про те, що вони вражені зовнішнім виглядом свого міста.

Гарні прикраси, що важливо не переривали свого сяяння, бо Харків зараз живе без графіків відключень світла. З одного боку це додало краси та зручності, але причина відсутності відключеня — входження до 20-кілометрової прифронтової зони.

Виблискувало прикрасами у місті навіть метро. На станціях також встановили ялинки.

Новий рік у Харкові. Фото — Ян Доброносов

Деякі громадяни й самі підіймали собі та оточуючим настрій у вечір 31 грудня.

Святкова метушня з військовими нотками

31 грудня, як і усі міста України, Харків накрила передсвяткова метушня. Господарі поспішали наготувати їжі до Нового року, але не забували "подякувати" ворогові. Один із місцевих пабліків публікував кулінарні шедеври харків’ян:

Новий рік у Харкові. Фото

Новий рік у Харкові

Новий рік у Харкові

Новий рік у Харкові

Незважаючи на заборону салютів, деяких громадян, котрі вирішили додати собі настрою, порушуючи правопорядок, це не зупинило.

Тривога під бій курантів

Ворог не переставав тероризувати українців навіть у новорічну ніч. До першої години ночі в місті спостерігалася дронова небезпека.

Загалом по всій Україні цієї ночі ворог запустив понад 200 безпілотників. На щастя, більшість із них вдалося знешкодити.

