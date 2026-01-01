Спасти новогодние продукты во время отключений можно самодельной "термосумкой": как её сделать

К отключениям следует подготовится заранее

Спасти новогодние продукты во время отключений света дело не легкое, особенно если на улице нет мороза. Но на помощь может прийти самодельная "термосумка", которую можно сделать из подручных предметов. Подойтет такой лайфхак для продуктов, которые можно предварительно заморозить.

"Телеграф" рассказывает о том, как сохранить продукты свежими без холодильника.

Как пишет РБК-Украина, такую самодельную "термосумку" можно сделать из газет и одеял.

Для этого необходимо:

завернуть замороженные продукты в несколько слоев газет;

положить это в теплое одеяло.

Такой "кокон", как утверждают журналисты, может держать минусовую температуру еще 10-12 часов.

