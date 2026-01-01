Військовим доведеться несолодко: в одній з областей України випаде понад 40 см снігу

Морози в цей період також не потішать

У січні Україну продовжить накривати сувора зимова погода. Адже наприкінці першої декади місяця шар снігового покриву подекуди сягне 40 см.

Про це свідчать дані порталу Ventusky. За прогнозами синоптиків, і морози в цей період не відступлять, адже термометр показуватиме до -9 градусів. Зауважимо, що дані порталу регулярно оновлюються, тому прогноз може змінитись.

Коли в Україні буде багато снігу

Пік снігового покриву в різних областях синоптики прогнозують на кінець першої декади січня. Так, 9 січня на Сумщині шар снігу сягне майже 38 см. Тобто військовим та прикордонникам на цих територіях буде непереливки.

Погода в Україні 9 січня. Фото: скриншот з Ventusky

Не пропустіть: Люті морози до -20°С та сильні снігопади. Яку погоду принесе в Україну 2026 рік.

Ще більшого дискомфорту додадуть сильні морози, адже навіть вдень стовпчик термометра показуватиме -9 градусів, а вночі сягатиме -10. В деяких регіонах очікується майже арктичний холод, температура впаде до -17 градусів.

Погода в Україні 9 січня. Фото: скриншот з Ventusky

Зауважимо, що переважна більшість регіонів, а саме західні, північні, центральні та східні області очікує сніг та мороз протягом першої декади січня.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні почнуться температурні гойдалки та чого чекати від погоди на початку року.