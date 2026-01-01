Погода в Харкові зробить різкий розворот: на які сюрпризи чекати

Нинішня зима в Україні ймовірно буде теплішою, ніж зазвичай

До Харкова вже за кілька днів, ймовірно, увірветься короткочасне, але різке потепління. Стовпчики термометрів можуть "підрости" навіть до плюсової температури.

Що потрібно знати:

Морози вже скоро підуть із Харкова

Потепління принесе із собою плюсову температуру

Снігопади перетворяться на дощі

Про це йдеться у прогнозі синоптиків.

Так, за даними синоптиків сервісу meteo.ua, потепління може накрити Харків 3 та 4 січня. У цей час прогнозується температура на рівні +4-1 градус. Можливі опади у вигляді снігу з дощем.

Погода в Харкові

Аналогічної думки дотримуються і в Укргідрометцентрі. Там також попереджають про різке потепління – з -8 1 січня до +2+4 протягом наступних кількох днів (з 2 по 5 січня). Місцями можливий невеликий сніг та дощ.

Погода в Харкові

Якою буде зима в Україні

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух в коментарі "Телеграфу" пояснювала, що цьогорічна зима в Україні ймовірно буде теплішою, ніж зазвичай, подібною до зим у попередні роки.

За її прогнозом, середня за сезон температура повітря очікується на 1-2 градуси вищою за кліматичну норму. Ймовірність такої температури становить 70-80%. Це продовжує тенденцію м’яких зим, характерну для останніх десятиліть.

На тлі глобального потепління зима в нашій країні стала майже на 1,5 градуса тепліша порівняно із 60-80-ми роками минулого століття, коли спостерігались дуже сильні морози. Ми вже давно не бачили мінус 35-40 градусів, а вони були колись і в Києві, та й 20-градусні морози вже сприймаються як значні. Підвищується температура повітря взимку, особливо мінімальна, скорочується тривалість зими. Такі ж тенденції ймовірні і в цьому році, про що свідчать розрахунки. сказала Балабух

Погода в Україні

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що погода у січні принесе Харкову сюрпризи.