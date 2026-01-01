Погода в Харкові зробить різкий розворот: на які сюрпризи чекати
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Нинішня зима в Україні ймовірно буде теплішою, ніж зазвичай
До Харкова вже за кілька днів, ймовірно, увірветься короткочасне, але різке потепління. Стовпчики термометрів можуть "підрости" навіть до плюсової температури.
Що потрібно знати:
- Морози вже скоро підуть із Харкова
- Потепління принесе із собою плюсову температуру
- Снігопади перетворяться на дощі
Про це йдеться у прогнозі синоптиків.
Так, за даними синоптиків сервісу meteo.ua, потепління може накрити Харків 3 та 4 січня. У цей час прогнозується температура на рівні +4-1 градус. Можливі опади у вигляді снігу з дощем.
Аналогічної думки дотримуються і в Укргідрометцентрі. Там також попереджають про різке потепління – з -8 1 січня до +2+4 протягом наступних кількох днів (з 2 по 5 січня). Місцями можливий невеликий сніг та дощ.
Якою буде зима в Україні
Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух в коментарі "Телеграфу" пояснювала, що цьогорічна зима в Україні ймовірно буде теплішою, ніж зазвичай, подібною до зим у попередні роки.
За її прогнозом, середня за сезон температура повітря очікується на 1-2 градуси вищою за кліматичну норму. Ймовірність такої температури становить 70-80%. Це продовжує тенденцію м’яких зим, характерну для останніх десятиліть.
На тлі глобального потепління зима в нашій країні стала майже на 1,5 градуса тепліша порівняно із 60-80-ми роками минулого століття, коли спостерігались дуже сильні морози. Ми вже давно не бачили мінус 35-40 градусів, а вони були колись і в Києві, та й 20-градусні морози вже сприймаються як значні. Підвищується температура повітря взимку, особливо мінімальна, скорочується тривалість зими. Такі ж тенденції ймовірні і в цьому році, про що свідчать розрахунки.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що погода у січні принесе Харкову сюрпризи.