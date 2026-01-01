Военным придется несладко: в одной из областей Украины выпадет более 40 см снега

Морозы в этот период тоже не порадуют

В январе Украину продолжит накрывать суровая зимняя погода. Ведь в конце первой декады месяца слой снежного покрова местами достигнет 40 см.

Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky. По прогнозам синоптиков и морозы в этот период не отступят, ведь термометр будет показывать до -9 градусов. Заметим, что данные портала регулярно обновляются, поэтому прогноз может измениться.

Когда в Украине будет много снега

Пик снежного покрова в разных областях синоптики прогнозируют к концу первой декады января. Так, 9 января в Сумской области слой снега достигнет почти 38 см. То есть военным и пограничникам на этих территориях будет несладко.

Погода в Украине 9 января. Фото: скриншот с Ventusky

Еще большего дискомфорта добавят сильные морозы, ведь даже днем столбик термометра будет показывать -9 градусов, а ночью -10. В некоторых регионах ожидается почти арктический холод, температура упадет до -17 градусов.

Погода в Украине 9 января. Фото: скриншот с Ventusky

Заметим, что большинство регионов, а именно западные, северные, центральные и восточные области ожидают снег и мороз в течение первой декады января.

