Буковель капітально замело снігом: у яких умовах на курорті зустрічатимуть Новий рік (відео)

Сьогодні курорт переповнений відпочиваючими

Популярний український гірськолижний курорт Буковель заметає снігом на Новий рік. На дорогах до нього утворюються великі пробки, через снігові кучугури машини ледве пересуваються і опиняються у пастках.

Що потрібно знати:

Через сильні снігопади на під’їздах до Буковелі великі пробки

Незважаючи на негоду, людей на курорті багато

У горах зберігаються морози до -17°C

Відповідні відео було опубліковано у соціальних мережах. На них видно засніжені схили та складні траси через погодні умови.

Велика кількість снігу та морози допомогли курорту відкрити зимовий сезон: траси розпочали роботу 28 грудня 2025 року, хоча сезон стартував пізніше звичайного через раніше м’яку погоду та нестачу снігу.

Людей на курорті, як розповідають українці, чимало.

Окрема проблема з дорогами через хуртовину.

"Великі пробки стоять дорогою до Буковеля перед Новим роком Майте на увазі, якщо їхатимете в тому напрямку", — пишуть у соцмережах.

За прогнозами синоптиків, у перші дні січня у Буковелі будуть сильні морози.

Погода в Буковелі. Скріншот: Sinoptik

Також у прес-службі ДСНС зазначили, що в горах сьогодні температура повітря –17 градусів. На горі Піп Іван хмарно з проясненнями, вітер — південно-західний 15-17 м/с. Рятувальники попереджають – такі погодні умови – серйозна небезпека для життя та здоров’я!

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 28 грудня у Буковелі офіційно стартував гірськолижний сезон. Вже відомі ціни на катання.