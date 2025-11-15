Рус

Їжа буде теплою під час відключень: українка поділилися простим лайфхаком

Олена Руденко
Родина за столом
Фото Колаж "Телеграф"

Допоможе залишкове тепло духовки

Відключення світла, іноді тривалі, повернулися в Україну, адже Росія за настанням холодів активізувала удари по енергетичній системі. Українці вчаться жити в умовах нестабільного енергопостачання та діляться досвідом один з одним.

В Telegram-каналі "Типовий Львів" розповіли, як при відключенні світла зберегти їжу теплою до п'яти годин. Спосіб актуальний для тих, в кого електрична плита, й коли вимикають світло, страви нема на чому розігріти. Допоможе залишкове тепло електродуховки.

Все дуже просто: за 15 хвилин до відключення світла треба розігріти їжу та розігріти духовку до 100 градусів.

Гарячу їжу ставимо в духовку. Ще кілька годин страви залишаться теплими, не доведеться ковтати холодну несмачну їжу.

Як зберегти продукти свіжими без холодильника

Окрім розігрівання їжі у період блекаутів є ще одна проблема — як зберегти продукти свіжими, якщо холодильник не працює годинами. Допомогти з цим може пральна машина. Якщо засипати барабан льодом і викласти на нього продукти, то вони зможуть довше залишатися свіжішими, ніж у холодильнику.

Металевий барабан допомагатиме утримувати прохолоду, а також не буде проблеми із зайвою водою після танення льоду. Машинка сама виведе її в каналізацію.

Як писав "Телеграф", український ЖК показав еталонні рішення, які допоможуть жителям вижити без централізованої подачі світла та опалення взимку.

