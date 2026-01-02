Не заливайте напиток сразу: в сети удивили интересным лайфхаком с термосом

Когда термос холодный, его стенки сразу начинают забирать тепло у напитка

В холодное время года можно столкнуться с проблемой быстрого остывания чая или кофе в термосе. Однако решить это можно с помощью простого лайфхака, который наверняка знают не многие.

Об этом рассказали опытные специалисты из магазина тактического и туристического снаряжения. По их словам, перед тем как заливать напиток в термос, рекомендуется предварительно прогреть его кипятком.

Для этого нужно налить внутрь горячую воду, закрыть крышку и аккуратно встряхнуть ёмкость, чтобы тепло равномерно распределилось по стенкам. После этого воду следует слить и залить нужный напиток. Такой метод позволяет значительно дольше сохранять температуру и повышает эффективность работы термоса, особенно в холодное время года.

Все дело в том, что когда термос холодный, его стенки сразу начинают забирать тепло у напитка. В первые минуты температура резко падает, потому что энергия уходит на нагрев самого корпуса. Когда вы заливаете кипяток и прогреваете термос заранее, его стенки уже тёплые и не "воруют" тепло у напитка.

