Морози не перешкода: простий лайфхак допоможе зберегти ноги в теплі

Цей простий лайфхак допоможе зберегти ноги в теплі

В зимовий період важливо, щоб ноги були в теплі. Допоможе в цьому звичайна харчова фольга, що виступатиме додатковим ізоляційним шаром.

За допомогою цього методу можна суттєво утеплити своє зимове взуття. Такою порадою поділились користувачі однієї з соцмереж.

Як зберегти ноги в теплі

Користувач на відео обгорнув фольгою ноги та зверху зафіксував її додатковою парою шкарпеток. Додатковий ізоляційний шар триматиме тепло навколо ніг.

"Ще мій дід так робив", — зазначив автор відео.

Також найшвидший спосіб зігріти ноги підкласти під устілку фольгу. Вона створить термоізоляційний бар'єр. Такий метод підходить для швидкого утеплення, коли потрібно швидко зігріти кінцівки на морозі.

Скільки коштує фольга

В Україні на ринку представлений широкий вибір фольги. Її ціна варіюється залежно від характеристик матеріалу. Проте, вартість одного рулона не перевищує кількох сотень гривень.

Харчова фольга. Фото Скріншот

Чому ноги все ще можуть мерзнути

Проблема може критись в самому взутті. Найпоширенішими причинами швидкого охолодження ніг є:

неправильний розмір або матеріал взуття;

холод і волога, що проникають через мембранні вставки.

тонка або пошкоджена підошва;

синтетичні шкарпетки;

погана циркуляція повітря у взутті;

