Перемир'я не цього року: Грицак пояснив, коли може закінчитись війна

Експерт назвав умову для миру

Перемир'я у війні навряд чи станеться цього року, бо різниця між позиціями України та Росії занадто велика. Хоча переговорний процес існує, реальних кроків до завершення конфлікту поки немає. Дональд Трамп намагається зблизити сторони, але його тиск на Москву недостатній.

Що треба знати:

Трамп намагається відірвати Росію від Китаю

Переговори можуть тривати роками

Мир неможливий, поки є Путін

Про це історик, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак розповів "Телеграфу" у матеріалі: "Позицію Путіна щодо України можна описати одним словом – Грицак про перемир'я, вибори і Залужного".

Грицак не погоджується з думкою, що переговорний процес є виставою з боку Кремля. За його словами, це радше дипломатична гра, у якій є певний прогрес. Умови переговорів змінилися порівняно з початком року – сторони принаймні на словах готові йти на поступки.

Однак експерт не вважає, що процес близький до завершення. "Це не значить, що буде перемир'я, тому що дистанція між двома сторонами надто велика", – зазначив історик.

Професор Ярослав Грицак

Грицак пояснює поведінку американської адміністрації бажанням відірвати Росію від Китаю. Через це ставлення Трампа до Москви значно м'якше, ніж до України. Крім того, американський президент рахується лише з грубою силою, тому вважає, що сила на боці Росії.

Історик порівнює ситуацію з Корейською війною, переговори у якій почалися у 1949 році, а завершилися лише після смерті Сталіна.

На мою думку, мир неможливий, поки є Путін, підкреслив Грицак.

За словами експерта, позиція російського лідера щодо України є ірраціональною. Він просто не терпить існування окремої української держави та нації. Путін буде продовжувати свій план доти, доки залишатиметься при владі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що експосол в США назвав несподіваний спосіб змусити Путіна до перемир'я. Навіть Китай не зможе допомогти своїм російським союзникам.