Сильні морози до -10 градусів. Що буде зі світлом у розпал зимової погоди

Ситуація залежить не тільки від погодних умов

Синоптики прогнозують в Україні сильні морози в січні. Тому у багатьох виникає питання: чи витримає енергетика такі "мінуси" та що буде з відключеннями світла.

Відповідь на це "Телеграфу" дав Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, у матеріалі "Ситуація покращиться за кілька днів: енергетик розповів, коли кияни будуть зі світлом та теплом".

Що треба знати:

Морози до -10 градусів, а подекуди навіть -18 градусів прогнозують на січень

Відключення світла більшою мірою залежать від атак Росії, ніж від погодних умов

За словами Харченка, енергосистема може витримати сильні морози в січні. Йдеться про 10-12 градусів морозів на Київщині, Сумщині та Харківщині, які прогнозують синоптики.

Однак ситуація з відключеннями світла більшою мірою залежить від атак Росії. Водночас експерт наголошує, що низька температура повітря призводить до збільшення споживання світла населенням. Однак наразі прогнозувати ситуацію з відключеннями на січень немає сенсу.

"Якби ми могли припустити, що атак не буде або точно передбачити, якими вони будуть, можна було би відповісти, як буде. На жаль, ми не можемо передбачити, якими будуть атаки", — наголошує Харченко.

Він додає, що тривалість та частота відключень — все це фактично залежатиме від атак Росії, від її дій. Також свою роль відіграє й те, як добре захищені об'єкти та наскільки інтенсивними будуть удари.

Коли в Україні будуть сильні морози

За даними Ventusky, вже з 9 січня Україну знову накриють сильні морози. На заході країни прогнозується до -13 градусів, а на Харківщині, Сумщині до -7 градусів.

Погода в Україні 9 січня. Фото: скриншот з Ventusky

Погода в Україні 10 січня. Фото: скриншот з Ventusky

Водночас Укргідрометцентр прогнозує сильні морози на 2 та 6 січня. Так, в західних, північних та східних областях вночі стовпчик термометра опуститься до -10 градусів. На Сумщині прогнозують -14 градусів.

Погода в Україні 6 січня. Скриншот з Укргідрометцентру

