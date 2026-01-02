Відігріє, а потім заморозить? У Харкові різко змінюватиметься погода

Харків’ян чекають температурні гойдалки

Після короткочасного потепління, яке очікується найближчими днями, у Харкові знову різко зміниться погода. Також повернеться і сніг.

Що потрібно знати:

Морози підуть ненадовго з Харкова

Температури впадуть до -10 градусів і більше

Холод супроводжують опади у вигляді снігу

Про це свідчать прогнози погоди.

Так, згідно з даними Укргідрометцентру, у Харкові протягом 3 та 4 січня спостерігатиметься короткочасне потепління. Стовпчики термометрів на якийсь час вийдуть з глибоких "мінусів" і будуть перебувати в межах -4+3 градусів. Проте вже 5 числа все різко зміниться – повітря знову промерзне до -6-12 градусів. Можливий невеликий сніг.

Аналогічної думки дотримуються синоптики з meteo.ua. Вони також прогнозують похолодання 5 січня, проте, на думку цих фахівців, воно може бути не таким різким і початися поступово з 4 січня -3-8 градусів, а вже 5 січня -4-11 градусів.

Якою буде зима в Україні

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух в коментарі "Телеграфу" пояснювала, що цьогорічна зима в Україні ймовірно буде теплішою, ніж зазвичай, подібною до зим у попередні роки.

За її прогнозом, середня за сезон температура повітря очікується на 1-2 градуси вищою за кліматичну норму. Ймовірність такої температури становить 70-80%. Це продовжує тенденцію м’яких зим, характерну для останніх десятиліть.

На тлі глобального потепління зима в нашій країні стала майже на 1,5 градуса тепліша порівняно із 60-80-ми роками минулого століття, коли спостерігались дуже сильні морози. Ми вже давно не бачили мінус 35-40 градусів, а вони були колись і в Києві, та й 20-градусні морози вже сприймаються як значні. Підвищується температура повітря взимку, особливо мінімальна, скорочується тривалість зими. Такі ж тенденції ймовірні і в цьому році, про що свідчать розрахунки. сказала Балабух

