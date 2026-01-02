"Орєшнік на Банкову": у Росії істерика через призначення Буданова в ОП

Росіяни вже почали вигадувати різні версії

У Росії бурхливо обговорюють призначення начальника ГУР Кирила Буданова на посаду глави Офісу президента України. І оскільки саме він є для РФ одним із головних ворогів, то в країні-агресорі помітно розпереживалися.

Що потрібно знати:

2 січня 2026 року Зеленський запропонував Буданову посаду керівника Офісу президента, на що той погодився

У РФ обурюються і використовують риторику погроз

Прокремлівські ЗМІ заявили, що мова нібито йде про початок передвиборчої кампанії Володимира Зеленського

Зрозуміти паніку в Росії можна з відповідних публікацій у соціальних мережах, яких за останні години накопичилося сотні. Своїми припущеннями пабліки засмітили пропагандисти, військкори, блогери тощо.

Зокрема про можливі зміни в ОП висловився один із топпропагандистів Росії Володимир Соловйов. Однак придумати нічого, крім того, щоб назвати Буданова "терористом" він, ймовірно, не зміг.

Російський журналіст і блогер Армен Гаспарян також не відзначився винахідливістю і не зміг проаналізувати ситуацію, а тому за прикладом Соловйова теж назвав Буданова "терористом".

Також, наприклад, російський блогер Олександр Таліпов не став виділятися зі стада пропагандистів і у своєму висловлюванні повторив їхні слова. Однак він пішов трохи далі, перейшовши до погроз:

"Які переговори можуть бути з терористами? "Орєшнік" на Банкову та капітуляція", - мріє пропагандист у соцмережах.

Водночас близький до Кремля російський Telegram-канал "Пул N3" заявляє, що мова нібито йде не про кадрове рішення, а "про початок передвиборчої кампанії Володимира Зеленського". Тобто нібито Буданова розглядають як фігуру, здатну скласти конкуренцію Валерію Залужному, який може повернутися до української політики з Лондона. Проте, варто розуміти, що нічого спільного з реальністю вигадки росіян не мають.

На цьому у пабліку не зупинилися і навіть спробували порівняти Буданова з Олексієм Арестовичем, колишнім радником президента, попри принципово різний політичний та суспільний контекст.

Передісторія

2 січня 2026 року Володимир Зеленський запропонував посаду керівника Офісу президента голові Головного управління розвідки (ГУР) Кирилу Буданову. Він погодився.

"Продовжую служити Україні. Вважаю посаду керівника Офісу Президента ще одним рубежем відповідальності перед країною. Для мене це честь та відповідальність – в історичний час для України зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави", — написав Буданов у Telegram.

Кирило Буданов

