Був тричі поранений і пережив понад 10 замахів: що відомо про головного розвідника України Буданова

У відкритому доступі про дитинство та юність Буданова мало інформації

Кирило Буданов, який поділився своїм прогнозом на 2025 рік, є одним із ключових діячів, які формують сучасну військову історію України. Скоро буде п'ять років, як він обіймає посаду начальника Головного управління розвідки (ГУР) і з початку війни він заслужив довіру українців не лише своїми зваженими рішеннями, а й бойовим досвідом.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про наймолодшого керівника української розвідки Кирила Буданова. Сьогодні, 4 січня, йому виповнюється 39 років.

Що відомо про головного розвідника країни Кирила Буданова

Український воєначальник Кирило Буданов народився 1986 року в Києві, але яким було його дитинство та юність сказати складно, оскільки у відкритому доступі інформації про цей період життя розвідника немає.

Відомо, що у дитинстві він любив проводити час у Криму та захоплювався плаванням. Але ще тоді вирішив пов’язати свою долю з військовою службою, тож освіту здобув в Одеському інституті Сухопутних військ. Після закінчення навчання Буданов вирішив працювати у розвідці, спочатку він обіймав посаду оперативного працівника, потім отримав звання старшого лейтенанта, а 2013 року — капітана.

Кирило Буданов з дитинства мріяв стати розвідником

З 2014 року Кирило Буданов брав участь у бойових діях на Сході України та отримав три поранення. За його словами, перше поранення було легким, у нього просто влучив уламок, а ось друге — важким, один з уламків протипіхотної міни потрапив йому під серце. З тіла його вийняти не можна, оскільки це є небезпечним, але Буданову вдалося з таким пораненням одному вийти через лінію фронту.

Кирило Буданов брав участь у бойових діях у 2014 році

Щодо третього поранення, то йому прострілили праву руку, у нього почалися проблеми зі згинанням, оскільки куля вибила ліктьовий суглоб. Буданов не розповів, за яких обставин був тричі поранений, але судячи з усього, він виконував серйозні завдання, оскільки у 2016 році отримав звання майора, через два роки став підполковником і у 2020 році — полковником. Того ж року Буданов очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

З 2020 року Кирило Буданов очолюэ українську розвідку

Згідно зі звітом газети The New York Times за 2024 рік, Буданов був одним із членів підготовленого ЦРУ елітного підрозділу Головного розвідувального управління, відомого як "Загін 2245". Він був відомий сміливими операціями у тилу ворога і мав глибокі зв’язки із ЦРУ.

Кирило Буданов входив до елітного підрозділу ЦРУ

У 2021 році Кирило Буданов передбачив повномасштабну війну. В інтерв’ю американському виданню він детально розповів про заплановану військову операцію Росії проти України, набагато руйнівну, ніж у 2014 році. Але тоді багато хто, зокрема з його оточення, не сприйняв слова Буданова серйозно.

Кирило Буданов знав, що Росія готує масштабний напад

На посаді голови ГУР Кирило Буданов вже майже 5 років, і за час кар’єри він пережив понад 10 замахів. Один із них — це ракетний удар, спрямований по офісу української розвідки під час війни. Як і інші ключові особи, Буданов є для Росії одним із головних ворогів.

Кирило Буданов пережив понад 10 замахів на життя

За час війни він показав, що є професіоналом своєї справи, тож заслужив високий рівень довіри українців. За його участі було проведено багато успішних військових операцій, і Буданов у новому році обіцяє нові успіхи для української армії.

Кирило Буданов довів, що є професіоналом своєї справи

"Телеграф" писав раніше, як працює ГУР при Кирилі Буданові. Ексначальник спецслужби розкрив секрети.