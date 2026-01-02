Осколок під серцем, 10 замахів та підготовка ЦРУ. Що відомо про Буданова, який став главою ОП

Він є дуже ефективним начальником ГУР, під його керівництвом проводяться блискучі операції

Глава головного управління розвідки Кирило Буданов очолив Офіс президента. Таку пропозицію йому зробив президент України Володимир Зеленський.

Що треба знати:

Буданов попереджав про новий напад Росії у 2021 році

Він має довіру багатьох українців, його ім'я часто називають, говорячи про наступного президента

Росіяни вважають Буданова одним з головних своїх ворогів та неодноразово намагалися його вбити

"Телеграф" розповідає, що відомо про Кирила Буданова. До речі, 4 січня йому виповниться 40 років.

З дитинства хотів бути військовим

Майбутній головний розвідник країни народився у 1986 році у Києві. Інформації про дитинство Буданова дуже мало, відомо, що він захоплювався плаванням та з задоволенням проводив час у Криму.

Кирило Буданов - дуже ефективний начальник ГУР

Як розповідав Буданов у одному з інтерв'ю, він з дитинства хотів стати військовим, бо його рідні були пов'язані з цією справою. Він здобув освіту в Одеському інституті Сухопутних військ. Після закінчення навчання пов'язав життя із розвідкою — спочатку був оперативним працівником, потім отримав звання старшого лейтенанта, а у 2013 році став капітаном.

Має три поранення

Коли Росія напала на схід України, у 2014 році, Буданов став на захист країни. В ході бойових дій майбутній глава ГУР отримав три поранення. Він розповідав, що друге з них було важким — уламок протипіхотної міни потрапив під серце. Виймати уламок з тіла було небезпечно і Буданов пораненим сам виходив через лінію фронту. Третє поранення — ворожа куля прострілила праву руку та вибила ліктьовий суглоб.

Кирило Буданов брав участь у бойових діях у 2014 році

У 2016 році Буданов отримав звання майора, через два роки став підполковником. У 2020 році став полковником та очолив ГУР. 24 серпня 2021 року Буданову було присвоєно військове звання бригадного генерала, у 2022 він став генерал-майором, а у 2023 — генерал-лейтенантом.

Входив до елітного підрозділу, що готувало ЦРУ

Згідно зі звітом газети The New York Times за 2024 рік, Буданов був одним із членів елітного підрозділу ГУР "Загін 2245", що готувало Центральне розвідувальне управління США. Він провів чимало сміливих операцій в тилу ворога.

Попереджав про повномасштабну війну

Ще у 2021 році Кирило Буданов в інтерв’ю американському виданню детально розповів, що РФ готує новий напад на Україну, набагато більш руйнівний, ніж напад 2014 року. Однак мало хто тоді сприйняв його слова серйозно, адже він був ледь не єдиним українським посадовцем, який прямо казав, що Росія дійсно нападе.

Буданов - справжній розвідник, майже завжди його обличчя ні про що не каже

Пережив понад 10 замахів

Понад 10 разів на життя Кирила Буданова вчиняли замахи. Один з найгучніших стався у 2019 році, коли його автівку замінували росіяни, які нині відбувають покарання у в’язниці. Крім того, РФ вдарила ракетою по офісу української розвідки.

Що відомо про особисте життя Буданова

Він був одружений двічі. Підтвердженої інформації щодо наявності у Буданова дітей немає. У 2013 році він одружився з другою дружиною Маріанною, з якою досі перебуває у шлюбі.

Буданов з дружиною Маріанною

За освітою дружина Буданова психолог. У 2015-2017 роках займалася волонтерською діяльністю, балотувалася в депутати Київради. У листопаді 2023 року Маріанну було отруєно важкими металами. Її госпіталізували та вчасно надали медичну допомогу.

Дружина Буданова Маріанна

Як розповідав "Телеграф", днями Буданов дав велике інтерв'ю в якому говорив про важливі для України питання. За його словами, лютий 2026 року може стати найсприятливішим місяцем для підписання мирної угоди. Але Росія не зупиняє свої темпи і в наступному році хоче захопити Донбас та Запоріжжя.