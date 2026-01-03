Символи свята лишили просто неба: у мережі показали сумні наслідки Нового року (відео)

Комунальники прибирають за продавцями, але дерева можна використати з користю

Залишки Нового року — в Одесі та інших містах нерозпродані ялинки частина продавців залишила на місцях торгівлі. Вони б мали прибрати їх за собою. Ба більше, ялинки можна використати для гарної справи.

Цьогоріч в Україні прослідковувалась нова тенденція ставлення до нього року, зокрема купували менше живих ялинок. Про це розповіла КИЇВ24 президентка Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко. Вона наголосила, що "в умовах війни, коли винищує війна і наш ворог винищує ліси України, не піднімається рука ще додати до цього знищення ще і зробити свій внесок".

Однак ялинки все ж лишились. Зокрема комунальники прибирали за продавцями дерева та гілки в Дніпрі, Одесі, Чернівцях.

Що робити з нерозпроданими ялинками

Якщо ялинки не продались або є неприкрашені, в різних містах є ті, хто радо їх приймає. Зокрема в Черкасах це зоопарк, дерева закликали принести до технічного в'їзду. Проте приймають тільки дерева, які не були прикрашені.

У Львові ялинку можна здати на утилізацію. З неї зроблять тріску для мульчування клумб та інших господарчих потреб. Зазначимо, ялинки мають бути неприкрашені.

