Екологічна катастрофа раптово сталася в Одесі. Море у плямах і все живе вмирає (фото, відео)

Анастасія Мокрик
Море в Одесі Новина оновлена 24 грудня 2025, 11:00
Море в Одесі. Фото Колаж "Телеграфу"

На місці працюють екологи

В Одесі 24 грудня в районі пляжів Дельфін та Ланжерон виявлено плями, схожі на нафтові. Крім того, на узбережжі помічено величезну кількість мертвих птахів.

Що потрібно знати:

  • Вода біля берега змінила колір, а в повітрі відчувається запах олії
  • Масова загибель птахів може свідчити про токсичний характер забруднення
  • Причину появи плям наразі офіційно не підтверджено

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, вже триває перевірка — розмір та походження плям встановлюються.

На місце вже виїхали представники:

• Державної екологічної інспекції;

• КП "Узбережжя";

• КУ "Рятівно-водолазна служба";

• Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради.

Відповідні відео із пляжів публікують у соціальних мережах. На кадрах видно, що море біля берега змінило колір.

На піску лежать птахи, деякі з них ще живі.

Деякі припускають, що подія може бути пов’язана з нещодавніми обстрілами порту по судах і резервуарах у Південному та витоком олії.

Нагадування: 23 грудня ворог ударив по порту Одеси дронами. Постраждало цивільне судно під прапором Лівану, яке перевозило українську сою. А в ніч проти 22 грудня росіяни атакували портову та енергетичну інфраструктуру Одеської області. У тому числі в порту "Південний" спалахнули контейнери з борошном та олією.

Місцеві кажуть, що запах олії відчувається навіть у повітрі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у грудні пляжі Одеси припинилися в "капучіно". Це разюче явище називається Cappuccino Coast – один із найрідкісніших феноменів у природі.

