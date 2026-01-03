Символы праздника оставили под открытым небом: в сети показали печальные последствия Нового года (видео)

Коммунальщики убирают за продавцами, но деревья можно использовать с пользой

Остатки Нового года – в Одессе и других городах нераспроданные елки часть продавцов оставила на местах торговли. Они должны были убрать их за собой. Более того, елки можно использовать для хорошего дела.

В этом году в Украине прослеживалась новая тенденция отношения к нему года, в частности, покупали меньше живых елок. Об этом рассказала КИЕВ24 президент Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко. Она подчеркнула, что "в условиях войны, когда истребляет война и наш враг истребляет леса Украины, не поднимается рука еще добавить к этому уничтожению еще и внести свой вклад".

Однако елки все же остались. В частности, коммунальщики убирали за продавцами деревья и ветки в Днепре, Одессе, Черновцах.

Что делать с нераспроданными елками

Если елки не продались или есть неукрашенные, в разных городах есть те, кто их принимает. В частности, в Черкассах это зоопарк, деревья призывали принести к техническому въезду. Однако принимают только деревья, которые не были украшены.

Во Львове елку можно сдать на утилизацию. Из нее сделают щепку для мульчирования клумб и других хозяйственных нужд. Отметим, елки должны быть не украшенными.

