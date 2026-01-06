Світла буде менше. Які графіки діють 6 січня
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у вівторок, 6 січня, протягом усього дня у більшості областей України діятимуть графіки відключення, повідомляє "Укренерго".
Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.
Київ
Київська область
Житомирська область
Сумська область
Полтавська область
Харківська область
Запорізька область
Кіровоградська область
Миколаївська область
- 1.1 – 07:30 — 11:00; 14:30 — 17:30;
- 1.2 – 00:30 — 04:00; 11:00 — 14:30;
- 2.1 – 07:30 — 11:00; 18:00 — 21:30;
- 2.2 – 07:30 — 11:00; 14:30 — 18:00;
- 3.1 – 05:30 — 07:30;
- 3.2 – 11:00 — 14:30; 18:00 — 20:30;
- 4.1 – 07:30 — 11:00; 18:00 — 20:30;
- 4.2 – 11:00 — 14:30; 21:30 — 00:00;
- 5.1 – 12:30 — 17:30;
- 5.2 – 14:30 — 18:00;
- 6.1 – 04:00 — 07:30; 11:00 — 14:30;
- 6.2 – 14:30 — 18:00.
Черкаська область
- 1.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00
- 1.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00
- 2.1 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00
- 2.2 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
- 3.1 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
- 3.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00
- 4.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00
- 4.2 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
- 5.1 00:00 — 02:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
- 5.2 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
- 6.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00
- 6.2 02:00 — 04:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
Чернівецька область
Чернігівська область
Волинська область
Вінницька область
Львівська область
Івано-Франківська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Рівненська область
Закарпатська область
Дніпропетровська область
Нагадаємо, у бліцінтерв'ю Станіслав Ігнатьєв, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього, розповів "Телеграфу", коли відключення стануть меншими та чому обмеження не рівномірні для всіх міст.