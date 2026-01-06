Рус

Світла буде менше. Які графіки діють 6 січня

Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у вівторок, 6 січня, протягом усього дня у більшості областей України діятимуть графіки відключення, повідомляє "Укренерго".

Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

Київ

Графіки відключень в Києві 6 січня
Київська область

Графіки відключень у Київській області 6 січня
Житомирська область

Графіки відключень у Житомирській області 6 січня
Сумська область

Графіки відключень у Сумській області 6 січня
Полтавська область

Графіки відключень у Полтавській області 6 січня
Харківська область

Графіки відключень у Харківській області 6 січня
Запорізька область

Графіки відключень у Запорізькій області 6 січня
Кіровоградська область

Графіки відключень у Кіровоградській області 6 січня
Миколаївська область

  • 1.1 – 07:30 — 11:00; 14:30 — 17:30;
  • 1.2 – 00:30 — 04:00; 11:00 — 14:30;
  • 2.1 – 07:30 — 11:00; 18:00 — 21:30;
  • 2.2 – 07:30 — 11:00; 14:30 — 18:00;
  • 3.1 – 05:30 — 07:30;
  • 3.2 – 11:00 — 14:30; 18:00 — 20:30;
  • 4.1 – 07:30 — 11:00; 18:00 — 20:30;
  • 4.2 – 11:00 — 14:30; 21:30 — 00:00;
  • 5.1 – 12:30 — 17:30;
  • 5.2 – 14:30 — 18:00;
  • 6.1 – 04:00 — 07:30; 11:00 — 14:30;
  • 6.2 – 14:30 — 18:00.

Черкаська область

  • 1.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00
  • 1.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00
  • 2.1 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00
  • 2.2 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
  • 3.1 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
  • 3.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00
  • 4.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00
  • 4.2 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
  • 5.1 00:00 — 02:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
  • 5.2 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
  • 6.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00
  • 6.2 02:00 — 04:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

Чернівецька область

Графіки відключень у Чернівецькій області 6 січня
Чернігівська область

Графіки відключень у Чернігівській області 6 січня
Волинська область

Графіки відключень у Волинській області 6 січня
Вінницька область

Графіки відключень у Вінницькій області 6 січня
Львівська область

Графіки відключень у Львівській області 6 січня
Івано-Франківська область

Графіки відключень в Івано-Франківській області 6 січня
Тернопільська область

Графіки відключень у Тернопільській області 6 січня
Хмельницька область

Графіки відключень у Хмельницькій області 6 січня
Рівненська область

Графіки відключень у Рівненській області 6 січня
Закарпатська область

Графіки відключень у Закарпатській області 6 січня
Дніпропетровська область

Графіки відключень у Дніпропетровській області 6 січня
Нагадаємо, у бліцінтерв'ю Станіслав Ігнатьєв, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього, розповів "Телеграфу", коли відключення стануть меншими та чому обмеження не рівномірні для всіх міст.

