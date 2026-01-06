Света будет меньше. Какие графики действуют 6 января

Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Потому во вторник, 6 января, в течение всего дня в большинстве областей Украины будут действовать графики отключения, сообщает "Укрэнерго".

Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.

Киев

Графики отключений в Киеве 6 января

Киевская область

Графики отключений в Киевской области 6 января

Житомирская область

Графики отключений в Житомирской области 6 января

Сумская область

Графики отключений в Сумской области 6 января

Полтавская область

Графики отключений в Полтавской области 6 января

Харьковская область

Графики отключений в Харьковской области 6 января

Запорожская область

Графики отключений в Запорожской области 6 января

Кировоградская область

Графики отключений в Кировоградской области 6 января

Николаевская область

1.1 — 07:30 — 11:00; 14:30 — 17:30;

1.2 – 00:30 – 04:00; 11:00 — 14:30;

2.1 – 07:30 – 11:00; 18:00 — 21:30;

2.2 – 07:30 – 11:00; 14:30 — 18:00;

3.1 – 05:30 – 07:30;

3.2 – 11:00 – 14:30; 18:00 — 20:30;

4.1 – 07:30 – 11:00; 18:00 — 20:30;

4.2 – 11:00 – 14:30; 21:30 — 00:00;

5.1 – 12:30 – 17:30;

5.2 – 14:30 – 18:00;

6.1 – 04:00 – 07:30; 11:00 — 14:30;

6.2 – 14:30 – 18:00.

Черкасская область

1.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00

1.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00

2.1 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00

2.2 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

3.1 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

3.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

4.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

4.2 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

5.1 00:00 — 02:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

5.2 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

6.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00

6.2 02:00 — 04:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

Черновицкая область

Графики отключений в Черновицкой области 6 января

Черниговская область

Графики отключений в Черниговской области 6 января

Волынская область

Графики отключений в Волынской области 6 января

Винницкая область

Графики отключений в Винницкой области 6 января

Львовская область

Графики отключений во Львовской области 6 января

Ивано-Франковская область

Графики отключений в Ивано-Франковской области 6 января

Тернопольская область

Графики отключений в Тернопольской области 6 января

Хмельницкая область

Графики отключений в Хмельницкой области 6 января

Ровенская область

Графики отключений в Ровенской области 6 января

Закарпатская область

Графики отключений в Закарпатской области 6 января

Днепропетровская область

Графики отключений в Днепропетровской области 6 января

Напомним, в блиц-интервью Станислав Игнатьев, председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, энергетический эксперт Украинского института будущего, рассказал "Телеграфу", когда отключения станут меньше и почему ограничения не равномерны для всех городов.