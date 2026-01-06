Света будет меньше. Какие графики действуют 6 января
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Потому во вторник, 6 января, в течение всего дня в большинстве областей Украины будут действовать графики отключения, сообщает "Укрэнерго".
Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.
Киев
Киевская область
Житомирская область
Сумская область
Полтавская область
Харьковская область
Запорожская область
Кировоградская область
Николаевская область
- 1.1 — 07:30 — 11:00; 14:30 — 17:30;
- 1.2 – 00:30 – 04:00; 11:00 — 14:30;
- 2.1 – 07:30 – 11:00; 18:00 — 21:30;
- 2.2 – 07:30 – 11:00; 14:30 — 18:00;
- 3.1 – 05:30 – 07:30;
- 3.2 – 11:00 – 14:30; 18:00 — 20:30;
- 4.1 – 07:30 – 11:00; 18:00 — 20:30;
- 4.2 – 11:00 – 14:30; 21:30 — 00:00;
- 5.1 – 12:30 – 17:30;
- 5.2 – 14:30 – 18:00;
- 6.1 – 04:00 – 07:30; 11:00 — 14:30;
- 6.2 – 14:30 – 18:00.
Черкасская область
- 1.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00
- 1.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00
- 2.1 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00
- 2.2 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
- 3.1 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
- 3.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00
- 4.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00
- 4.2 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
- 5.1 00:00 — 02:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
- 5.2 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
- 6.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00
- 6.2 02:00 — 04:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
Черновицкая область
Черниговская область
Волынская область
Винницкая область
Львовская область
Ивано-Франковская область
Тернопольская область
Хмельницкая область
Ровенская область
Закарпатская область
Днепропетровская область
Напомним, в блиц-интервью Станислав Игнатьев, председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, энергетический эксперт Украинского института будущего, рассказал "Телеграфу", когда отключения станут меньше и почему ограничения не равномерны для всех городов.