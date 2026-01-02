Різниця у відключеннях — до восьми годин. Чому у Києві деякі групи довше сидять без світла

Ситуація на лівому березі й досі залишається складною

Чимало людей не можуть зрозуміти, чому в Києві в деяких чергах відключень немає світла набагато більше, ніж в інших. До прикладу, 31 грудня четверта група не мала електропостачання 8 годин на добу, а шоста — 14 годин.

Відповідь на це "Телеграфу" дав Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, у матеріалі "Ситуація покращиться за кілька днів: енергетик розповів, коли кияни будуть зі світлом та теплом".

Що треба знати:

Під час російської атаки у грудні постраждало багато потужностей на лівому березі

Кількість годин без світла залежить від стану енергооб'єктів в певних районах

Найважча ситуація у Вишгороді та Броварах, де постраждали підстанції та розподільчі об'єкти

За словами Харченка, різниця в кількості годин зі світлом має просту причину. Адже це залежить від стану розподільчої мережі ДТЕКу. Наразі компанія проводить ремонтні роботи. Є райони, де є можливість зробити якомога довшу подачу світла людям, що енергетики і роблять. Але є ті місця, де такого ресурсу немає, там працюють над відновленням об'єктів.

Як працюють черги відключень світла

Зараз у різних районах Києва дуже різна ситуація. Так, після нещодавньої атаки Росії на лівому березі були вражені кілька важливих підстанцій. Постраждали важливі елементи обладнання в районі Вишгорода — і генеруюче, і розподільче, і високовольтні станції були атаковані.

"Тому в різних районах столиці реально різна можливість подати людям електроенергію", — каже експерт.

Тривала відсутність світла у Вишгороді та Броварах обумовлена тим, що саме ці міста постраждали найбільше. Росіяни вразили кілька підстанцій і відкриті розподільчі пристрої об'єктів у Броварах, в тому напрямку в Києві, так само у Вишгороді.

"Вони вибрали конкретні райони й дуже інтенсивно їх атакували. Саме це дало той результат, який ми зараз, на жаль, маємо", — резюмував Харченко.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи витримає енергосистема сильні морози до -20 градусів у січні.