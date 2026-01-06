3,5 млн відвідувачів та старт підтримки інклюзивного бізнесу: EnableMe Ukraine про підсумки 2025 року

Експерти завжди на звʼязку

У 2025 році платформа EnableMe Ukraine – провідний інформаційний ресурс для людей з інвалідністю, досягла значних результатів у підтримці українців, їхніх родин та бізнес-спільноти.

Рік став рекордним за рівнем залученості аудиторії та розширенням напрямків допомоги.

Головні досягнення 2025 року

• Понад 900 000 українців із інвалідністю та їхніх родин отримали корисну інформацію та онлайн-консультації від наших експертів.

• Інформаційну платформу EnableMe Ukraine відвідали понад 3,5 мільйона українців, які шукали відповіді на важливі питання щодо здоровʼя, реабілітації, соціальних послуг, прав та адаптації до змін у житті.

Консультації для бізнесу:

У 2025 році EnableMe Ukraine запустила нову ініціативу — консультації для бізнесу в рамках проєкту Inclusion for Business (I4B), щоб допомогти українським компаніям впроваджувати інклюзивні практики, залучати людей з інвалідністю до роботи, адаптувати корпоративну культуру та поліпшувати доступність робочого середовища.

Ця ініціатива вже викликала значний інтерес серед підприємств, що прагнуть зробити свої команди більш різноманітними та конкурентоспроможними. Щоб отримати безкоштовну консультацію та дізнатися, як інклюзія може змінити ваш бізнес, просто напишіть: i4b@enableme.com.ua.

Експертна команда EnableMe:

Наші користувачі мають постійний доступ до підтримки висококваліфікованих фахівців:

• Психолог — допомагає з емоційною підтримкою, подоланням стресу та адаптацією до змін у житті;

• Сімейний лікар — надає відповіді на медичні запитання й орієнтує щодо здоровʼя та реабілітації;

• Експерт з міграційних питань — консультує щодо релокації, документальних аспектів і прав біженців у країнах перебування;

• HR-експерт — допомагає з працевлаштуванням, побудовою карʼєри та складанням резюме, на які відповідають роботодавці.

"Наша команда продовжує реалізовувати місію з розповсюдження потрібної та, саме головне, — перевіреної інформації, надання професійних консультацій і сприяння інклюзивним змінам у суспільстві. Ми прагнемо, щоб кожна людина, незалежно від обставин, відчувала, що вона не одна, і мала доступ до професійної поради у кілька кліків. Всі експерти EnableMe Ukraine постійно на звʼязку і готові консультувати кожного, щоб користувач отримав своєчасну, та практичну інформаційну підтримку", – зазначила керівниця EnableMe Ukraine Олександра Журахівска.

EnableMe Ukraine – інформаційна платформа та комʼюніті, яке працює для покращення життя людей з інвалідністю, їхніх родин і компаній, що прагнуть бути інклюзивними та соціально відповідальними. Платформа поєднує в собі експертний контент, форум для обміну досвідом та сервіс безоплатних професійних консультацій. Радо запрошуємо долучатися до нашої родини ось тут.