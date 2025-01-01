Без скандальних МСЕКів. Як українці отримуватимуть довідки про інвалідність з 1 січня

Розповідаємо про головні зміни, які запроваджуються у новому 2025 році

В Україні від сьогодні, 1 січня 2025 року, більше немає скандальних МСЕКів (Медико-соціальних експертиз), які видавали висновки про інвалідність. Ліквідація відбувалася стрімголов (за два місяці), і на заміну мала бути підготована реформа.

Тепер буде новий процес – оцінювання повсякденного функціонування людини. Висновки видаватимуть нові експертні комісії в кластерних і надкластерних лікарнях. "Телеграф" розповідає детальніше про те, що саме змінюється і як тепер отримати документи від держави:

ЕКОПФО замість МСЕК

30 грудня 2024 року президент України підписав закон, відповідно до якого з 1 січня 2025 року функції МСЕК перейдуть до експертних комісій у кластерних і надкластерних лікарнях.

Нові комісії (Експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи чи ЕКОПФО) мають проводити оцінку відповідно до критеріїв міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я.

Комісії вибірково отримуватимуть на розгляд пацієнта, але ані він сам, ані комісія не будуть знати, хто з лікарів розглядатиме питання. Більшість процесів буде скорочено та цифровізовано. Усі етапи для оцінювання фіксуватимуться в електронній системі, що має унеможливити корупцію.

Шлях пацієнта

1. Перший крок: звернення до свого лікаря.

Це має бути профільний спеціаліст вузького профілю (травматолог, кардіолог, онколог тощо), який супроводжує пацієнта під час його лікування та обстеження за основним захворюванням. Спеціаліст має провести діагностику, лікування, реабілітацію та сформувати в е-системі направлення на оцінювання повсякденного функціонування особи.

2. Другий крок: підготовка документів.

Підготуйте:

Паспорт громадянина України, РНОКПП (за наявності), військово-обліковий документ (за наявності).

Медичну документацію, що підтверджує ваш діагноз та в якій відображено стан вашого здоров'я, зокрема документи про раніше встановлену інвалідність.

Документи, що засвідчують причини інвалідності (за наявності)

Адресу електронної пошти пацієнта або довіреної особи

Адресу для отримання паперових листів поштою (за потреби).

Перелік документів

Документи можна подати у паперовій формі для їх сканування в лікарні. Якщо маєте ці документи в електронному вигляді — передайте їх лікареві одразу. Якщо буде присутня уповноважена особа на оцінюванні до справи має бути прикріплена відповідна заява з інформацією про таку особу.

3. Третій крок: Відправлення е-направлення на оцінювання.

Лікар створює е-форму направлення в електронній системі і прикріплює до неї всі документи пацієнта. Система є доступною лікарням усіх форм власності (державної, комунальної, приватної).

Разом із лікарем обирається бажана форма проведення оцінювання відповідно до затверджених критеріїв:

Очна – за особистої присутності особи.

Заочна – без особистої присутності.

З використанням телемедицини – через засоби дистанційного зв'язку.

Виїзна – за місцем перебування або лікування особи.

Пацієнт разом із лікарем обирає заклад для проведення оцінювання. Можна пройти оцінювання в закладі незалежно від місця реєстрації. На одного пацієнта може існувати лише одна чинна справа.

4. Четвертий крок: перевірка документів.

Адміністратор лікарні отримає направлення, перевірить його та додані до нього документи на повноту та відповідність вимогам. Після усунення недоліків лікар може повторно направити документи до цього ж закладу або до іншого.

Якщо справа якісно оформлена та відповідає критеріям, то адміністратор зазначає розмір справи (кількість сторінок) та часовий інтервал, необхідний для розгляду, а також відмічає справу в електронній системі як готову до постановки в чергу.

5. Постановка в е-чергу

Розподіл справ між командами відбувається за принципом випадковості. Система обирає експертну команду відповідно до профілю команди та діагнозу, і доступності часу.

Ніхто з комісії не значитиме, чию справу вони будуть розглядати. Так само пацієнт не матиме доступу до персонального складу команди, що проводитиме оцінювання.

6. Повідомлення про дату та час розгляду

Після прийняття адміністратором направлення до розгляду інформація про форму, дату та час розгляду надсилається пацієнту або довіреній особі.

7. Проведення оцінювання експертною командою

У день оцінювання членам експертної команди відкривається доступ до справи та даних особи. Лікарі ознайомлюються з документами справи та:

проводять оцінювання повсякденного функціонування (досліджують всі документи, а також медичні записи, що підтверджують стан здоров’я особи);

вирішує встановлювати чи не встановлювати інвалідність.

8. Можливість направлення на додаткові обстеження.

У разі потреби експертна команда може направити особу на додаткове медичне обстеження. Така можливість дозволяється лише один раз.

9. Права особи під час оцінювання

Самостійно здійснювати аудіо- чи відеозапис процесу оцінювання.

Залучити уповноваженого представника, подавши відповідну заяву лікарю, який формує направлення на оцінювання.

10. Терміни розгляду справи

Розгляд справи має бути завершений не пізніше 30 календарних днів з дня прийняття закладом охорони здоров’я е-направлення до розгляду.

11. Прийняття рішення та його структура

Команда приймає рішення щодо встановлення чи невстановлення:

ступеня обмеження життєдіяльності особи;

потреби у продовженні тимчасової непрацездатності та в разі її продовження головуючий у справі формує відповідний медвисновок;

інвалідності, фіксації причин та часу її настання;

ступеня втрати професійної працездатності (у відсотках);

наявності медичних показань на право одержання особою з інвалідністю або дитиною з інвалідністю, яка має порушення опорно-рухового апарату, автомобіля і протипоказання до керування ним;

потреби у постійному догляді;

потреби в отриманні соціальної, психолого-педагогічної, професійної, трудової та/або фізкультурно-спортивної реабілітації;

обсягів та видів необхідних допоміжних засобів реабілітації та/або медичних виробів;

потреби в отриманні реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я та в разі визначення такої потреби головуючий формує електронне направлення для її надання;

ступеня стійкого обмеження життєдіяльності для направлення їх у стаціонарні відділення центрів соціального обслуговування;

причини смерті особи з інвалідністю або особи, ступінь втрати працездатності якої визначений експертною командою у відсотках на підставі свідоцтва про смерть у разі, коли законодавством передбачається надання пільг членам сім’ї померлого.

Якщо було встановлено інвалідність, то в рамках рішення буде також сформовано рекомендації, які є медичною частиною індивідуальної програми реабілітації.

Щодо визначення потреби в отриманні послуг в інших сферах, то рекомендації міститимуть такі складові:

Медична – потреба в отриманні реабілітації в сфері охорони здоров'я, потреба у забезпеченні допоміжними засобами реабілітації та медичними виробами, санаторно-курортному лікуванні.

– потреба в отриманні реабілітації в сфері охорони здоров'я, потреба у забезпеченні допоміжними засобами реабілітації та медичними виробами, санаторно-курортному лікуванні. Соціальна – визначає потребу в соціальній і побутовій реабілітації, потреби в проведенні оцінки щодо отримання соціальних послуг.

– визначає потребу в соціальній і побутовій реабілітації, потреби в проведенні оцінки щодо отримання соціальних послуг. Трудова – визначає потребу у визначенні можливого облаштування робочого місця, в професійній і трудовій реабілітації та загальні обмеження в професійній діяльності, що можуть значно вплинути на погіршення здоров’я; надає рекомендації звернутися до центру зайнятості або онлайн для профорієнтації, перенавчання тощо.

– визначає потребу у визначенні можливого облаштування робочого місця, в професійній і трудовій реабілітації та загальні обмеження в професійній діяльності, що можуть значно вплинути на погіршення здоров’я; надає рекомендації звернутися до центру зайнятості або онлайн для профорієнтації, перенавчання тощо. Освітня — визначає потребу в психолого-педагогічній реабілітації, а також рекомендація звернутися до інклюзивно-ресурсного центру для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи.

Висновок отриманий. Що далі

Після отримання витягу з рішення експертної команди особа сама звертається до відповідних установ залежно від потреб:

Територіальний фонд соціальної підтримки осіб з інвалідністю – для отримання допоміжних засобів реабілітації (ДЗР).

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) – для оформлення відстрочки від мобілізації (за потреби).

Пенсійний фонд України (ПФУ) – для призначення або подовження виплат пенсії в разі її нарахування.

Управління соціального захисту населення (УСЗН) – для призначення або подовження державної допомоги для осіб з інвалідністю з дитинства та соціальних виплат і пільг, пов’язаних із доглядом за особою з інвалідністю.

Якщо ви незгодні з висновком

Особливістю нової системи є можливість взяти із собою "групу підтримки" у вигляді лікаря чи адвоката, яка у разі чого не розгубиться та допоможе вам відстояти свої права. Раніше ця опція була недоступна.

Оскарження рішення експертної команди. Якщо людина не згодна з рішенням експертної команди, вона має право його оскаржити. Це можна зробити двома способами:

Через свого лікаря, який направляв на оцінювання (може подати оскарження через електронну систему).

Звернутись самостійно до Центру оцінювання функціонального стану осіб — для цього потрібно надіслати скаргу в паперовій формі на адресу Центру оцінювання функціонального стану особи.

Розгляд оскаржень проводитимуть експертні команди Центру, до складу яких входитимуть лікарі з державних закладів охорони здоровʼя з усієї країни.

Якщо інвалідність безстрокова

Якщо у системи закінчився термін придатності, а у вас вже е безстроковий висновок про інвалідність, то тут також є свій алгоритм дій.

15 листопада Кабінет Міністрів України прийняв постанову "Про деякі питання запровадження оцінювання повсякденного функціонування особи".

Людина, якій була встановлена безстрокова інвалідність буде проходити оцінювання повсякденного функціонування в таких випадках:

За власним бажанням.

За зверненням опікуна у разі позбавлення особи з інвалідністю дієздатності.

За рішенням суду.

В усіх інших випадках, якщо у людини є безстроковий статус особи з інвалідністю, то оцінювання проходити не потрібно.

Мобілізація. Що робити чоловікам

Чоловіки віком від 25 до 60 років, яким була встановлена ІІ або ІІІ група інвалідності із зазначенням строку повторного огляду, але які не проходили повторний огляд у МСЕК, зобов’язані у період з 1 квітня 2025 року до 1 листопада 2025 року пройти оцінювання повсякденного функціонування особи відповідно до нового закону.

Наявна інфраструктура

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) звітує, що створено 1450 експертних команд з понад 4000 кваліфікованих працівників, які вже готові працювати.

Визначено 290 закладів охорони здоров’я, де працюватимуть експертні команди. Передано понад 40 тисяч справ із МСЕК до закладів, де працюватимуть нові експертні команди, які розглядатимуться вже в першому кварталі 2025 року.

Запущено електронну систему та вже оцифровано понад 22 тисяч справ для забезпечення прозорості та доступності.

Для отримання консультації звертайтесь на гарячу лінію МОЗ: 0800505201

Що було до цього

Щоб потрапити на прийом у МСЕК, людині потрібно добряче заморочитися й обійти різні бюджетні установи:

звернутися до свого сімейного лікаря,

протягом 5 днів здати аналізи і пройти всіх профільних лікарів;

кожен з лікарів ставить свій запис у медичній картці пацієнта, а також у формі 088/о — "Направлення на медико-соціально-експертну комісію (МСЕК)".

Далі цей папірець розглядає й підписує лікарсько-консультативна комісія (ЛКК) і тільки після цього людину направляють на медико-соціальну експертизу до МСЕК.

Цю експертизу треба пройти протягом 5 робочих днів з моменту отримання висновку ЛКК. Висновок МСЕК отримували теж за 5 днів після того, як у них побуваєте.

Нагадаємо, що "Телеграф" розповідав про головні зміни у житті українців з 1 січня 2025 року. Зокрема, зросте військовий збір із зарплат фізосіб, для ФОПів повертається обовʼязок сплачувати ЄСВ, зросте сума обов’язкового автострахування автомобіля.