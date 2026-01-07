Чи займатиметься Буданов інформполітикою? Зеленський дав відповідь

Глава ОП, зокрема, зосередиться на координації повернення полонених

Президент України Володимир Зеленський розповів, чи новий глава Офісу президента Кирило Буданов займатиметься інформаційною політикою. За його словами, цей пункт не входитиме до обов’язків Буданова.

Що потрібно знати:

Президент відповів на два важливі питання

Буданов спільно з СБУ, керівництвом офісу президента та Рустемом Умєровим відповідає за організацію обміну військовополонених

Росія гальмує процес обміну має намір

Про це глава держави сказав 7 січня під час спілкування із журналістами.

"Я обговорював із Кирилом Будановим пріоритети, які для мене важливі. Серед них інформаційної політики немає", — зазначив глава держави.

Президент також прокоментував відсутність обмінів військовополоненими з початку жовтня та пояснив причини затримки. Журналісти поцікавилися, чи нова посада Кирила Буданова не вплине на його роботу як голову координаційного штабу.

Питаннями обміну займався координаційний штаб. І займався також і Кирило Буданов, і Служба безпеки, голова мого офісу Андрій Єрмак. Новий керівник офісу (Кирило Буданов, — Ред.) буде займати буде займатися й обмінами також разом і з Рустемом Умєровим. Це одне з питань нашої переговорної групи додав він.

Причини паузи президент пояснив тим, що Росія розуміє, що обмін військовополонених для України — це важливе питання і болюче.

І тому вона якраз усе це гальмує. Робитимемо все, щоб розблокувати обмін військовополонених пояснив Зеленський.

Кирило Буданов — що про нього відомо

Кирило Буданов понад п’ять років обіймав посаду начальника ГУР і зараз очолить Офіс президента України

Він народився 1986 року в Києві, але яким було його дитинство та юність сказати складно, оскільки у відкритому доступі інформації про цей період життя розвідника немає.

Освіту здобув в Одеському інституті Сухопутних військ. Після закінчення навчання Буданов вирішив працювати у розвідці, спочатку він обіймав посаду оперативного працівника, потім отримав звання старшого лейтенанта, а 2013 року — капітана.

З 2014 року Кирило Буданов брав участь у бойових діях на Сході України та отримав три поранення

2016 року отримав звання майора, через два роки став підполковником і 2020 року — полковником. Того ж року Буданов очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

На посаді голови ГУР Кирило Буданов пробув понад 5 років і за час кар’єри пережив понад 10 замахів. Один із них — це ракетний удар, спрямований по офісу української розвідки під час війни. Як і інші ключові особи, Буданов є для Росії одним із головних ворогів.

Кирило Буданов

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що замість Буданова начальником ГУР став Олег Іващенко.