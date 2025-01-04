Була отруєна важкими металами: як виглядає дружина Буданова і скільки років вони одружені (фото)

Невідомо, чи має Буданов спадкоємців

Головний розвідник України Кирило Буданов, про якого ми розповіли маловідомі факти, намагається тримати своє особисте життя якомога далі від сторонніх очей. Але все ж таки відомо, що український воєначальник давно покинув ряди холостяків.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає його дружина Маріана Буданова і що про неї відомо. Кохана на початку війни вирішила залишитися в країні й бути поряд із чоловіком.

Що відомо про особисте життя Кирила Буданова

Про дитинство, юність та особисте життя голови ГУР Кирила Буданова відомо мало інформації. Але 2023 року в інтерв’ю Наталі Мосейчук розвідник зізнався, що був одружений двічі.

Вперше Буданов одружився у 2009 році, на зорі своєї кар’єри у розвідувальній службі. Тоді він був молодим лейтенантом і йому було складно утримувати сім’ю. Як звали його першу дружину і скільки вони були разом — невідомо, але у 2013 році Буданов одружився вдруге.

Його обраницю звати Маріанна і разом вони вже майже 11 років. У відкритому доступі немає офіційної інформації, чи має пара дітей.

Кирило Буданов разом із дружиною Маріанною

Як виглядає Маріанна Буданова і чим займається

Дружина українського розвідника народилася 1993 року у селі Ставищі Київської області. Маріана має магістерський ступінь з психології.

У 2015-2017 роках дівчина займалася волонтерською роботою у Головному військовому шпиталі у столиці, туди вона приїхала, щоб відвідати чоловіка, який лежав із пораненням і вирішила залишитися.

Як виглядає дружина Буданова, Фото: YouTube-канал Маріанни Буданової

Відомо також, що Маріанна будувала політичну кар’єру. У 2020 році вона балотувалася у депутати Київської міськради від партії "Удар" Віталія Кличка, але не пройшла. Маріанна працювала радницею мера Києва щодо протидії корупції у сфері молодіжної політики та спорту на громадських засадах.

Маріанна працювала радницею мера Києва Віталія Кличка

У ЗМІ пишуть, що дружина Буданова є офіцером поліції та викладає психологію в академії МВС. Дівчина намагається вести закритий спосіб життя.

В інтерв’ю ELLE Маріанна Буданова розповіла, що знала про напад Росії та ухвалила рішення залишитися в Україні та жити з чоловіком. Вона зібрала необхідні документи, речі та вирушила до нього на роботу. З чоловіком вона перебувала 24 на 7 і жила у його робочому кабінеті. Маріанна зазначила, що не панікувала, бо була морально готова до будь-якого сценарію.

Маріанна Буданова жила з чоловіком у його робочому кабінеті

Отруєння Маріани Буданової

У листопаді 2023 року стало відомо, що дружину Кирила Буданова отруїли важкими металами, і вона потрапила до лікарні. Її стан був стабільним, але Маріанні потрібно було пройти курс лікування. Під час здачі аналізів було виявлено такі метали, як миш’як та ртуть. Отруїти її могли через їжу.

Маріанну Буданову отруїли важкими металами

Інформацію про її отруєння офіційно підтвердили у ГУР. Там зазначили, що постраждала не лише Маріанна, а ще кілька співробітників української розвідки.

В інтерв’ю французькому виданню Liberation Буданов заявив, що знає, хто стоїть за отруєнням його дружини Маріанни, і натякає, що Україна вдасться до контрдій на території Росії. Розслідування справи щодо отруєння Маріанни Буданової та інших співробітників ГУР, триває.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає ексдружина зрадника Мураєва і де зараз. Дівчина змінила прізвище.