Будет ли Буданов заниматься информполитикой? Зеленский дал ответ

Глава ОП, в частности, сосредоточится на координации возврата пленных

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, будет ли новый глава Офиса президента Кирилл Буданов заниматься информационной политикой. По его словам, данный пункт не будет входить в обязанности Буданова.

Что нужно знать:

Президент ответил на два важных вопроса

Буданов совместно с СБУ, руководством офиса президента и Рустемом Умеровым отвечает за организацию обмена военнопленных

Россия тормозит процесс обмена намерено

Об этом глава государства сказал 7 января во время общения с журналистами.

"Я обговаривал с Кириллом Будановым приоритеты, которые для меня важны. Среди них информационной политики нет", — отметил глава государства.

Президент также прокомментировал отсутствие обменов военнопленными с начала октября и объяснил причины задержки. Журналисты поинтересовались, не повлияет ли новая должность Кирилла Буданова на его работу как председателя координационного штаба.

Вопросами обмена занимался координационный штаб. И занимался также и Кирилл Буданов, и Служба безопасности, и глава моего офиса Андрей Ермак. Новый руководитель офиса (Кирилл Буданов, — Ред.) будет занимать и заниматься обменами также вместе и с Рустемом Умеровым. Это один из вопросов нашей группы добавил он.

Причины паузы президент объяснил тем, что Россия понимает, что обмен военнопленных для Украины — это важный вопрос, и болезненный.

И потому она как раз все это тормозит. Будем делать все, чтобы разблокировать обмен военнопленных пояснил Зеленский.

Кирилл Буданов — что о нем известно

Кирилл Буданов более пяти лет занимал пост начальника ГУР и сейчас возглавит Офис президента Украины

Он родился в 1986 году в Киеве, но каким было его детство и юность сказать сложно, поскольку в открытом доступе информации об этом периоде жизни разведчика нет.

Образование получил в Одесском институте Сухопутных войск. После окончания обучения Буданов решил работать в разведке, сначала он занимал должность оперативного работника, потом получил звание старшего лейтенанта, а в 2013 году — капитана.

С 2014 года Кирилл Буданов участвовал в боевых действиях на Востоке Украины и получил три ранения

В 2016 году получил звание майора, через два года стал подполковником и в 2020 году — полковником. В том же году Буданов возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

На должности главы ГУР Кирилл Буданов пробыл более 5 лет, и за время карьеры пережил более 10 покушений. Один из них — это ракетный удар, направленный по офису украинской разведки во время войны. Как и другие ключевые личности, Буданов является для России одним из главных врагов.

Кирилл Буданов

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вместо Буданова начальником ГУР стал Олег Иващенко.