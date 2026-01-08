Травмувалися через негоду? Можете отримати компенсацію! Що для цього треба зробити

Потрібен не тільки висновок лікаря, а ще низка доказів

Україну накрила сильна зимова негода, деякі міста вже перетворились на ковзанку. Тому у багатьох виникає питання: чи реально отримати якусь компенсацію, якщо травмувався через ожеледицю.

Що треба знати:

За законом усі тротуари в місті мають бити посипані під час снігової негоди

Для отримання компенсації обов'язково треба фіксувати місце, де впали

Без звернення до лікарні та висновку медиків отримати компенсацію не вийде

У частині другій статті 18 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" вказано, що підприємства, установи, організації у сфері благоустрою населених пунктів зобов'язані утримувати об'єкти, за які відповідають, у належному стані.

Територія має відповідати чинним вимогам, тобто під час ожеледиці комунальні служби повинні посипати тротуари та дороги відповідними сумішами. Якщо ж людина отримує травму, установа благоустрою повинна відшкодовувати в установленому порядку збитки.

Зауважимо, що балансоутримувачами багатоквартирного житлового будинку можуть бути житлово-експлуатаційна контора (ЖЕК), житлово-будівельний кооператив (ЖБК) або об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).

Людина підсковзнулась через ожеледицю

Як отримати компенсацію, якщо травмувався через ожеледицю:

Якщо людина впала та отримала травму, вона має або викликати "швидку", або звернутись до лікарні. Окрім того, обов'язково слід зробити фото, де сталось падіння. Особливо, якщо на території не був розчищений сніг чи посипана ожеледицям.

Також слід завчасно потурбуватись про свідків, які будуть брати участь у судовому процесі. Найпростіше взяти номери телефоні чи якщо є змога відео з камер спостереження.

Найважливішим пунктом в подані скарги буде медичний висновок, у ньому чітко має бути прописано, що людина отримала певну травму через падіння та ожеледицю.

Далі слід сформувати претензію та відправити її рекомендованим листом з повідомленням на адресу установи або служби, що відповідає за експлуатацію ділянки, на якій впали і отримали травму. У документі слід вказати, на яку компенсацію розраховуєте, чому та у які строки. До листа слід додати усі документи з лікарні, чеки з аптек тощо.

Посипані тротуари. Фото: місцеві канали Харкова

Необхідні докази, аби отримати компенсацію:

довідки з лікарні, у яких зазначається вид травми, та за яких обставин вона отримана тощо;

наявність порушення відповідача у сфері благоустрою: відео- та фотозйомка із зазначенням дати та часу;

покази свідків;

підтвердження понесених матеріальних втрат: рецепти лікарів, чеки, квитанції з аптек тощо;

підтвердження завдання моральної шкоди (за наявності): висновки лікарів, показання свідків щодо тяжкості моральних страждань, рецепти лікарів на придбання спеціальних лікарських засобів для боротьби з депресією, іншими психологічними розладами, що виникли внаслідок отримання травми.

Додамо, що позивач, який отримав каліцтво, звільняється від сплати судового збору в усіх судових інстанціях.

