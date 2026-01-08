Травмировались из-за непогоды? Можете получить компенсацию! Что для этого нужно сделать

Нужно не только заключение врача, а еще ряд доказательств

Украину накрыло сильное зимнее ненастье, некоторые города уже превратились в каток. Поэтому у многих возникает вопрос: реально ли получить какую-то компенсацию, если травмировался из-за гололеда.

Что нужно знать:

По закону все тротуары в городе должны быть посыпаны во время снежной непогоды

Для получения компенсации обязательно нужно фиксировать место, где упали

Без обращения в больницу и заключения медиков получить компенсацию не получится

В части второй статьи 18 Закона Украины "О благоустройстве населенных пунктов" указано, что предприятия, учреждения, организации в сфере благоустройства населенных пунктов обязаны содержать соответствующие объекты в надлежащем состоянии.

Территория должна соответствовать действующим требованиям, то есть во время гололеда коммунальные службы должны посыпать тротуары и дороги соответствующими смесями. Если человек получает травму, учреждение благоустройства должно возмещать в установленном порядке ущерб.

Заметим, что балансодержателями многоквартирного жилого дома могут быть жилищно-эксплуатационная контора (ЖЭК), жилищно-строительный кооператив (ЖСК) или объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).

Человек подскользнулся из-за гололеда

Как получить компенсацию, если травмировался из-за гололеда:

Если человек упал и получил травму, он должен либо вызвать "скорую", либо обратиться в больницу. Кроме того, обязательно следует сделать фото, где произошло падение. Особенно, если на территории не был расчищен снег или не посыпан гололед.

Также следует заблаговременно позаботиться о свидетелях, которые будут участвовать в судебном процессе. Проще всего взять номера телефонов или если есть возможность видео с камер наблюдения.

Важнейшим пунктом в поданных жалобах будет медицинское заключение, в нем четко должно быть прописано, что человек получил определенную травму из-за падения и гололеда.

Далее следует сформировать претензию и отправить ее заказным письмом с уведомлением в адрес учреждения или службы, отвечающего за эксплуатацию участка, на котором упали и получили травму. В документе следует указать, на какую компенсацию рассчитываете, почему и в какие сроки. К письму следует добавить все документы из больницы, чеки из аптек и т.п.

Посыпанные тротуары. Фото: местные каналы Харькова

Необходимые доказательства, чтобы получить компенсацию:

справки из больницы, в которых указывается вид травмы, и при каких обстоятельствах она получена;

наличие нарушения ответчика в области благоустройства: видео- и фотосъемка с указанием даты и времени;

свидетельские показания;

подтверждение понесенных материальных потерь: рецепты врачей, чеки, квитанции из аптек;

подтверждение причинения морального вреда (при наличии): выводы врачей, свидетельские показания о тяжести моральных страданий, рецепты врачей на приобретение специальных лекарственных средств для борьбы с депрессией, другими психологическими расстройствами, возникшими вследствие получения травмы.

Добавим, что истец, получивший увечье, освобождается от уплаты судебного сбора во всех судебных инстанциях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Харькове придумали оригинальный способ борьбы с сосульками.