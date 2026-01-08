Травмировались из-за непогоды? Можете получить компенсацию! Что для этого нужно сделать
Нужно не только заключение врача, а еще ряд доказательств
Украину накрыло сильное зимнее ненастье, некоторые города уже превратились в каток. Поэтому у многих возникает вопрос: реально ли получить какую-то компенсацию, если травмировался из-за гололеда.
Что нужно знать:
- По закону все тротуары в городе должны быть посыпаны во время снежной непогоды
- Для получения компенсации обязательно нужно фиксировать место, где упали
- Без обращения в больницу и заключения медиков получить компенсацию не получится
В части второй статьи 18 Закона Украины "О благоустройстве населенных пунктов" указано, что предприятия, учреждения, организации в сфере благоустройства населенных пунктов обязаны содержать соответствующие объекты в надлежащем состоянии.
Территория должна соответствовать действующим требованиям, то есть во время гололеда коммунальные службы должны посыпать тротуары и дороги соответствующими смесями. Если человек получает травму, учреждение благоустройства должно возмещать в установленном порядке ущерб.
Заметим, что балансодержателями многоквартирного жилого дома могут быть жилищно-эксплуатационная контора (ЖЭК), жилищно-строительный кооператив (ЖСК) или объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).
Как получить компенсацию, если травмировался из-за гололеда:
- Если человек упал и получил травму, он должен либо вызвать "скорую", либо обратиться в больницу. Кроме того, обязательно следует сделать фото, где произошло падение. Особенно, если на территории не был расчищен снег или не посыпан гололед.
- Также следует заблаговременно позаботиться о свидетелях, которые будут участвовать в судебном процессе. Проще всего взять номера телефонов или если есть возможность видео с камер наблюдения.
- Важнейшим пунктом в поданных жалобах будет медицинское заключение, в нем четко должно быть прописано, что человек получил определенную травму из-за падения и гололеда.
Далее следует сформировать претензию и отправить ее заказным письмом с уведомлением в адрес учреждения или службы, отвечающего за эксплуатацию участка, на котором упали и получили травму. В документе следует указать, на какую компенсацию рассчитываете, почему и в какие сроки. К письму следует добавить все документы из больницы, чеки из аптек и т.п.
Необходимые доказательства, чтобы получить компенсацию:
- справки из больницы, в которых указывается вид травмы, и при каких обстоятельствах она получена;
- наличие нарушения ответчика в области благоустройства: видео- и фотосъемка с указанием даты и времени;
- свидетельские показания;
- подтверждение понесенных материальных потерь: рецепты врачей, чеки, квитанции из аптек;
- подтверждение причинения морального вреда (при наличии): выводы врачей, свидетельские показания о тяжести моральных страданий, рецепты врачей на приобретение специальных лекарственных средств для борьбы с депрессией, другими психологическими расстройствами, возникшими вследствие получения травмы.
Добавим, что истец, получивший увечье, освобождается от уплаты судебного сбора во всех судебных инстанциях.
