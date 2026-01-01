При народженні дитини по 50 тисяч і не тільки. Як змінились дитячі виплати з січня 2026

Запрацює програма "єЯсла", за якою можна отримувати 8 тисяч на місяць

Уже з 1 січня 2026 року змінюються дитячі соціальні виплати для батьків. Так, після народження дитини родина може отримати грошову допомогу у 50 тисяч грн і не тільки.

Що треба знати:

У 2026 жінки, які офіційно не працюють, зможуть отримати по 7 тисяч грн під час вагітності

На нову допомогу можуть розраховувати діти, яких народили у 2025

По догляду за дитиною з інвалідністю зросла допомога

"Телеграф" розповість, як змінюються соціальні виплати для батьків у 2026 році. Зауважимо, що згідно з законом України від 05.11.2025 № 4681-ІХ, з січня нового року очікується зміна соціальних дитячих виплат для батьків.

Найбільші зміни торкнулись грошової виплати при народженні першої та кожної наступної дитини. Тепер батьки зможуть отримати 50 тисяч грн, раніше це була понад 41 тисяча. Допомога для догляду за дитиною до 1 року зросла до 7 000 грн на місяць. Для дитини з інвалідністю — 10 500 грн/міс.

Як зміняться виплати на дитину у 2026. Інфорграфіка "Телеграфу"

Зауважимо, що родини, дитині яких станом на 1 січня 2026 року ще не виповниться рік, продовжать отримувати нинішні 860 грн і додатково — 7 000 гривень на місяць до досягнення дитиною 1 року.

Також запрацює програма "єЯсла", за якою для догляду за дитиною від 1 до 3 років виплачуватимуть допомогу у розмірі 8 000 грн/міс. Гроші можна використати на оплату дитсадка, гуртків чи інших послуг догляду. Для дітей з інвалідністю ця сума становитиме 12 000 грн/міс.

Які виплати на дитину працюють з 1 січня 2026. Інфорграфіка "Телеграфу"

Не зміняться:

"Пакунок малюка" — залишається у вигляді набору або грошової компенсації (близько 8 451 грн), яку можна отримати вже з 36-го тижня вагітності.

— залишається у вигляді набору або грошової компенсації (близько 8 451 грн), яку можна отримати вже з 36-го тижня вагітності. "Пакунок школяра" — одноразова виплата 5 000 грн для учнів 1-го класу на шкільне приладдя.

Окрім того, жінкам, які офіційно не працюють, у зв’язку з вагітністю та пологами виплачуватимуть допомогу розміром 7 000 грн. Ці гроші можна буде отримати за 70 днів до пологів.

