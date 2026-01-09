Вона не завжди була Зеленською. Яке прізвище раніше носила перша леді України

До заміжжя дружина Зеленського мала інше прізвище

Олена Зеленська – дружина Володимира Зеленського, який у 2019 році став президентом України. Відповідно, після обрання чоловіка на цю посаду, Зеленська стала першою леді. Однак не всі знають, яке у неї було прізвище до заміжжя.

"Телеграф" розповідає, як з народження звали Олену Зеленську.

Олена Зеленська – перша леді України. Фото: Getty Images

Олена Зеленська і її дівоче прізвище

Олена Зеленська народилася та виросла у сім’ї інженерів та вчених. Її батько Володимир Тимофійович Кияшко є кандидатом технічних наук та доцентом. Після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента, його тесть співпрацював із комітетом Верховної Ради з питань екологічної політики як помічник на громадських засадах. Про матір першої леді відомо лише те, що її звуть Ольга Віталіївна Кияшко.

Відповідно, дівоче прізвище Олени Зеленської – Кияшко. З ним вона жила до 2003 року, поки не вийшла заміж за Володимира Зеленського, взявши його прізвище після одруження. Діти пари – Олександра та Кирило – теж носять прізвище Зеленські.

Володимир та Олена Зеленські. Фото: Getty Images

Зазначимо, що традиція, за якою дружина бере прізвище чоловіка після весілля, має глибоке історичне коріння. Більшою мірою вона пов’язана з патріархальними нормами суспільства, коли у жінки було набагато менше прав і свобод. Така традиція не є універсальною для всіх культур, але широко поширена в багатьох країнах, включаючи Україну, країни Заходу та деякі інші. У сучасному світі від цієї традиції поступово відходять, але вона все ще є в українському суспільстві.

