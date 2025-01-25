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Раніше постійно обіймалися на публіці. Як змінилися Олена та Володимир Зеленські

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
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Автор
Володимир та Олена Зеленські Новина оновлена 25 січня 2025, 14:01
Володимир та Олена Зеленські. Фото Колаж Телеграфу

Найпопулярніше подружжя України завжди випромінювали тепло та любов

Олена та Володимир Зеленські завжди привертали увагу своєю щирістю та теплими стосунками. Вони не боялися проявляти свої почуття на публіці і часто міцно трималися на руки і навіть цілувалися у радісні моменти. У День народження президента нагадаємо, як змінився він та перша леді. А раніше ми розповідали про шлях Володимира Зеленського від коміка до політика.

З початком повномасштабного вторгнення президент та перша леді рідше разом з’являються на публіці і показують свої почуття. Зрозуміло, що їхні обов’язки зараз вимагають значної концентрації та часу, а обійми та поцілунки, можливо, поки не на часі.

Так, на публічних заходах їхні стосунки виглядали щирими та теплими. Володимир та Олена Зеленські часто обмінювалися усмішками, трималися за руки і навіть жартували один з одним під час офіційних подій. Наприклад, на спільних фото з міжнародних зустрічей або святкувань, таких як День Незалежності України, вони випромінювали оптимізм і любов.

Володимир та Олена Зеленські
Володимир та Олена Зеленські після виборів

Олена Зеленська, як перша леді, активно займалася гуманітарними ініціативами, такими як просування здорового харчування в школах та рівних прав для всіх громадян. Її образ асоціювався з витонченістю, елегантністю та теплом.

Володимир та Олена Зеленські
Володимир та Олена Зеленські

Початок війни

З початком повномасштабного вторгнення в 24 лютого 2022 року життя Володимира та Олени змінилося кардинально. Обидва були змушені адаптуватися до нових реалій, коли на перший план вийшли питання виживання країни та підтримки людей.

Володимир та Олена Зеленські
Володимир та Олена Зеленські

Володимир Зеленський перетворився з харизматичного лідера на символ незламності України. Його зовнішній вигляд став відображенням нових обставин: він замінив класичні костюми на мілітаризований одяг, а обличчя часто виглядало виснаженим через напружену роботу.

Володимир та Олена Зеленські

Олена Зеленська взяла на себе роль міжнародного амбасадора України. Її виступи в Конгресі США, інтерв’ю провідним світовим медіа, ініціативи для допомоги дітям та жінкам, які постраждали від війни, зробили її одним із найвпливовіших голосів країни. Зокрема, у 2023 перша леді України увійшла до списку 25 найвпливовіших жінок світу.

Володимир та Олена Зеленські

Раніше "Телеграф" розповідав, як за 25 років змінився Володимир Зеленський. Він носив сережку у вусі та шкіряні штани.

Теги:
#Володимир Зеленський #Війна в Україні #Олена Зеленська