Она не всегда была Зеленской. Какую фамилию раньше носила первая леди Украины

До замужества у жены Зеленского была другая фамилия

Елена Зеленская — жена Владимира Зеленского, который в 2019 году стал президентом Украины. Соответственно, после избрания мужа на эту должность, Зеленская стала первой леди. Однако не все знают, какая у нее была фамилия до замужества.

Елена Зеленская - первая леди Украины. Фото: Getty Images

Елена Зеленская и ее девичья фамилия

Елена Зеленская родилась и выросла в семье инженеров и ученых. Ее отец, Владимир Тимофеевич Кияшко является кандидатом технических наук и доцентом. После победы Владимира Зеленского на выборах президента, его тесть сотрудничал с комитетом Верховной Рады по вопросам экологической политики в качестве помощника на общественных началах. О матери первой леди известно только то, что ее зовут Ольга Витальевна Кияшко.

Соответственно, девичья фамилия Елены Зеленской — Кияшко. С ней она жила до 2003 года, пока не вышла замуж за Владимира Зеленского, взяв его фамилию после заключения брака. Дети пары — Александра и Кирилл — тоже носят фамилию Зеленские.

Владимир и Елена Зеленские. Фото: Getty Images

Отметим, что традиция, по которой жена берет фамилию мужа после свадьбы, имеет глубокие исторические корни. В больше мере она связана с патриархальными нормами общества, когда у женщины было намного меньше прав и свобод. Такая традиция не универсальна для всех культур, но широко распространена в многих странах, включая Украину, страны Запада и некоторые другие. В современном мире от этой традиции постепенно отходят, но она все еще присутствует в украинском обществе.

