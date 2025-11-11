Чому Зеленський носить обручку не на тому пальці: причина до смішного банальна

Багато українців уже давно помітили, що президент носить обручку не на безіменному пальці

Володимир та Олена Зеленські — приклад міцного сімейного союзу. Вони одружилися в 2003 році, а ще до того 8 років зустрічалися. Ця пара пройшла разом багато випробувань, найважчим із яких стала війна в Україні. Як могли помітити українці — президент носить обручку, але не на тому пальці.

"Телеграф" розповідає, що не так з обручкою Володимира Зеленського і чому він носить її на середньому, а не безіменному пальці.

Зеленський та його обручка

Президент України – публічна особистість, він завжди в центрі уваги. Тому в мережі часто обговорюють не тільки зовнішній вигляд Зеленського, але і стиль носіння обручки. Багато українців уже давно помітили, що він носить її не на безіменному пальці правої руки, як заведено в Україні та багатьох інших країнах, а на середньому пальці.

Володимир Зеленський вже давно носить обручку на середньому пальці. Фото: Getty Images

Звісно ж, журналісти вирішили з’ясувати у чому справа. Зеленському прямо поставили запитання — чому кільце не на тому пальці. Причина виявилася до смішного банальною — йому так зручніше і кільце не спадає.

Коли одружився, був трохи повнішим, а потім скинув вагу і кільце стало великим для безіменного пальця. Вдягнув на середній Володимир Зеленський

Володимир Зеленський пояснив, чому кільце не на тому пальці. Фото: Getty Images

За словами президента, дружина Олена пропонувала йому або замінити обручку або зменшити ту, що є, в ювелірній майстерні. Однак він відмовився, бо вже звик носити обручку на середньому пальці.

