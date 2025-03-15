На Київ насувається негода, а в передмісті вже сніг: прогноз погоди на найближчі години

Дощ чи сніг? Київ на межі погодного фронту!

15 березня погода в Україні значно погіршилася. Країну накривають дощі та снігопади.

Як свідчать метеорологічні карти сервісу Ventusky, зона опадів простягнулася із заходу на північ, охоплюючи значну частину країни.

У Київській області ближче до вечора ситуація почала змінюватися – в Бучанському районі вже зафіксовано сніг. Це відповідає прогнозам синоптиків, які попереджали про можливі снігопади на півночі України.

Згідно з даними сайту Ventusky, у Києві спостерігається хмарна погода з періодичними опадами. Температура коливається в межах +3°C, але зниження до вечора збільшує ймовірність переходу дощу у сніг. Метеорологи відзначають, що найближчими годинами столиця може опинитися на межі снігового фронту, проте вплив температури та вітру визначить, чи стане Київ повністю засніженим.

Згідно з прогнозом погоди, опади в Києві мають послабшати до ночі, тож якщо сніг і випаде, він не затримається надовго.

Раніше "Телеграф" писав про те, що вихідними в Україну завітає повітряна маса арктичного походження. У західних областях та у більшості північних, температура повітря 15 березня становитиме +3 +9 градусів. На решті території України в суботу ще затримається тепло, буде +12 +20 градусів.