Города под угрозой: что будет с теплом и водой при морозах в -20°C

Резкое похолодание может стать серьезным испытанием

Города Украины могут столкнуться с массовыми авариями в системах отопления и водоснабжения в случае резких морозов. Даже при умеренном похолодании инфраструктура не выдерживает нагрузку, а при температуре до −20 градусов ситуация может стать критической.

Что нужно знать:

При сильном морозе давление в трубах повышается, и количество прорывов может резко увеличиться

Под угрозой также водопроводы и электросети

Отключения могут быть хаотичными — тепло и вода могут пропадать без предупреждения и без участия коммунальных служб

Об этом "Телеграфу" рассказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины, эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Олег Попенко в материале: "Эффект домино: какие отключения угрожают Украине при -20 градусах".

По его словам, на прошлом неделе произошел прорыв водопровода на Харьковском шоссе и без воды остались десять домов, то есть примерно 10 тысяч человек. И это было при температуре воздуха -3.. -5 градусов.

Представьте, что будет, когда температура опустится до -20? Давление теплоносителя в системе возрастет, и трубы будут рваться с такой скоростью, что мы не будем успевать их ремонтировать говорит собеседник.

Попенко подчеркнул, что при более серьезных морозах начнется "эффект домино". Однако происходить это будет не по порядку. То есть, можно ожидать непонятный график самостоятельного отключения тепла без участия "Теплокоммунэнерго".

Олег Попенко. Фото: facebook.com/olegpopenko

Трубы будут рваться в каждом районе. И это не только Киев. Многие города будут иметь такие же проблемы объяснил эксперт.

По оценке Попенко, украинские города фактически не готовы даже к морозам до −10 градусов. Температуры около −20 могут привести к масштабным сбоям во всех системах жизнеобеспечения.

А до -20 — это очень сложная ситуация, ожидающая Украину. К сожалению, ничего не делается в Киеве и многих других городах. В некоторых городах работа ведется системно, но это скорее единичные случаи подчеркнул эксперт.

Кроме отопления и воды, под угрозой окажутся и электросети. При этом население массово использует обогреватели, что дополнительно увеличивает нагрузку на энергосистему.

Нам будет очень сложно, потому что пострадает не только отопление. Это касается всей инфраструктуры: водопроводных сетей, тепловых сетей, электрических сетей. После -10 каждый последующий градус мороза – это дополнительно 1 ГВт мощности. А это большие цифры, у нас их нет. При этом миллионы людей "догреваются" электроприборами. подытожил собеседник.

