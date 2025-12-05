І тепло у квартиру, і світло. Як ТЕЦ виробляє електроенергію

Станція використовує побічний продукт роботи для опалення

В Україні є понад 20 великих теплоелектроцентралей (ТЕЦ), які виробляють не тільки електрику. Вони мають досить унікальний принцип роботи, що допомагає отримувати тепло, яким можна опалювати будинки.

"Телеграф" розповість, як працюють ТЕЦ та в чому їх відмінність від теплоелектростанцій (ТЕС). Зауважимо, що обидва види станцій виробляють електрику шляхом спалювання палива, але їх кінцевий продукт дещо відрізняється.

Як працює ТЕЦ

Теплоелектроцентраль (ТЕЦ) виробляє електрику та тепло шляхом спалювання палива. Зазвичай це вугілля або газ. За допомогою спалювання палива вода нагрівається до пари, яка під тиском обертає турбіни. Це своєю чергою запускає генератори, які й виробляють електричний струм.

ТЕЦ

Основні етапи роботи ТЕЦ:

Горіння палива. У котлах спалюється паливо, виділяючи теплову енергію.

У котлах спалюється паливо, виділяючи теплову енергію. Виробництво пари. Тепло нагріває воду, перетворюючи її на пару під високим тиском.

Тепло нагріває воду, перетворюючи її на пару під високим тиском. Обертання турбіни. Отримана пара під тиском змушує на лопаті турбіни обертатися.

Отримана пара під тиском змушує на лопаті турбіни обертатися. Генерація струму. Турбіна, яка з'єднана з електрогенератором, перетворює механічну енергію обертання на електричну.

Турбіна, яка з'єднана з електрогенератором, перетворює механічну енергію обертання на електричну. Використання тепла. Частина пари відводиться для централізованого теплопостачання будинків, а інша частина — для виробництва електроенергії.

Чим відрізняється ТЕЦ від ТЕС

Фактично обидві станції виготовляють електроенергію шляхом спалювання палива та нагрівання води до пари. Однак ТЕС виробляє лише електроенергію, а от ТЕЦ — ще й тепло для опалення будинків чи підприємств. Тобто на електроцентралях побічний продукт роботи станції — тепло — використовують, а не скидають.

Бурштинська ТЕС

