"Він загубився чи переплутав країну?" У Буковелі помітили чоловіка в цікавій куртці (відео)
-
-
Українці жартували, що так виглядає людина, яка не знає англійську, а купує одяг на секондхенді
У мережі завірусився досить дивний курйоз з Буковеля. Адже там на гірськолижному спуску помітили чоловіка у куртці з написом "Сочі 2014".
Відповідне відео вже поширюють телеграм-канали. Коли саме сталась подія, точно не відомо, однак відео опублікували 10 січня.
На ролику видно, як чоловік стоїть у VIР-зоні до лижних трас в куртці з написом "Сочі 2014". Щоправда, слова написані англійської та зроблені так, що їх важко прочитати з першого разу. Однак такий одяг на українському курорті викликає чимало питань.
Адже Сочі — це російське курортне місто, яке також має гірські масиви. У 2014 там проходили Олімпійські ігри.
У мережі користувачі були сильно здивовані таким вбранням чоловіка, адже, на думку більшості, воно як мінімум недоречне. Чимало людей цікавилось, що сталось далі з цим чоловіком. Однак були й ті, хто жартував, що саме так виглядають люди, які купують одяг у секондхенді та не знають англійської мови. Українці писали:
- Дати звіздюлєй.
- Може він читати не вміє? На секонді куртку взяв.
- Він ще живий?
- Ой, ти не заблудився, ти знайшовся…
- "Сочі 2014" помічено у Буковелі. Здається, комусь варто змінити гардероб. Коли обрав не той час, не те місце і не ту країну.
- Той випадок, коли купуєш одяг на гумі і пох… що написано, бо не розумієш іноземну мову.
- Агент ФСБ ще ніколи не був близький так до провалу.
