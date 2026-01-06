Шашлик за 100 доларів, але дешевий борщ: українці показали ціни на вуличну їжу в Буковелі (відео)

Українці шоковані вартістю страв

У Буковелі гірськолижний сезон триває вже більше тижня. Ціни на катання різняться і можуть перевищувати 4 тисячі гривень. Курорт також здивував високими цінами на вуличну їжу, як і на Новий рік 2024, коли борщ коштував 1200 гривень.

Українець розповів у відео в ТікТок, що компанія з його друзів замовила трохи більше, аніж 400 грамів шашлику, і за це вони заплатили 4100 гривень. Він не приховує своїх емоцій.

Увага, у відео нецензурна лексика!

Залишається під питанням, чи реальна ціна шашлику, оскільки чоловік не показав ані чека, ані цінника.

У коментарях користувачі соцмережі шоковані цінами і кажуть, що курорт — переоцінене місце для відпочинку.

Що пишуть під відео. Фото: соцмережі

Вартість їжі в Буковелі

Водночас інша відпочивальниця поділилась в соцмережі актуальними цінами на вуличну їжу — від десертів до перших страв.

Борщ коштуватиме 200 гривень, а якщо з салом, то 250 гривень. Якщо брати шаурму, то 245 гривень, а томатний сік додасть у чеку ще 110 гривень. Водночас вартість чебуреків починається зі 170 гривень. Крім того, є ще кюртош-калач, бургери та пиріжки. За першу страву потрібно віддати не менше 140 гривень, за другу — 220 гривень, а за третю — 70 гривень.

Щодо десерту, то ціни на бельгійські вафлі стартують від 150 гривень, на кюртош — від 170 гривень, а на банани в шоколаді — від 100 гривень.

На хріновуху витратите не менше 90 гривень.

