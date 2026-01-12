"Шахеды" начали сбрасывать смертельные ловушки, прячущиеся под снегом (фото)

Такие случаи фиксировались и раньше, но сейчас более опасное время

Россияне начали сбрасывать с дронов противотанковые мины. Таким образом противник хочет охотиться на украинских спасателей и полицейских.

Об этом предупредил эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов. По его словам, прямо сейчас в разных частях страны фиксируются случаи сброса "Шахедами" мин ПТМ-3.

Справка: ПТМ-3 — это советский инженерный боеприпас (противотанковая мина), предназначенный для выведения из строя колесной и гусеничной техники противника путем разрушения их ходовой части или поражения днища кумулятивной струей в момент, когда машина наезжает или оказалась над миной.

Шахед с миной на борту. Фото - Сергей Флеш

"Где-то просто минирование определенных участков на земле, а часто это минирование мест рядом с точкой падения Шахеда. Расчет на то, что техника ГСЧС или полиции будет ехать в Шахед и взорвется. Мина имеет магнитный детонатор", — рассказал Флеш.

Эксперт объясняет, что такие случаи фиксировались и раньше, однако сейчас враг активизировался из-за погодных условий, которые позволяет ему скрывать свои ловушки.

"Если раньше мины находили визуально, теперь они не видны. Могу рекомендовать не приближаться к Шахеду на автомобиле, особенно по траектории его падения", — советует Бескрестнов.

