До шести відключень на добу. Які графіки діють по Україні 13 січня
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тож у вівторок, 13 січня, протягом усього дня в країні будуть відключення електрики для побутових споживачів, повідомляє "Укренерго".
Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.
Київ
На Лівому березі, а також в Голосіївському та Печерському районах діють екстрені відключення. Оселі мають 3-5 годин зі світлом і 7-12 — без.
Житомирська область
Сумська область
Полтавська область
Харківська область
Запорізька область
Кіровоградська область
Миколаївська область
Черкаська область
Чернівецька область
Чернігівська область
Волинська область
Вінницька область
Львівська область
Івано-Франківська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Рівненська область
Закарпатська область
Дніпропетровська область
Одеська область
В Одесі продовжують діяти екстрені відключення після атаки Росії 13 грудня, енергетики роблять усе можливе для стабілізації ситуації. Погодні умови погіршують ситуацію. Графіки досі не діють.
Раніше "Телеграф" розповідав, чому великі мережі супермаркетів не можуть забезпечити безперебійну роботу магазинів під час відключень.