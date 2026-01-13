До шести отключений за сутки. Какие графики действуют по Украине 13 января
Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Во вторник, 13 января, в течение всего дня в стране будут отключения электричества для бытовых потребителей, сообщает "Укрэнерго".
Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.
Киев
На Левом берегу, а также в Голосеевском и Печерском районах действуют экстренные отключения. Дома имеют 3-5 часов со светом и 7-12 — без.
Одесская область
В Одессе продолжают действовать экстренные отключения после атаки России 13 декабря, энергетики делают все возможное для стабилизации ситуации. Погодные условия усугубляют ситуацию. Графики до сих пор не действуют.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему крупные сети супермаркетов не могут обеспечить бесперебойную работу магазинов во время отключений.