Дивні російські літаки долетіли до Дніпра? Радари засікли загадковий "візит"
Обидва борти успішно приземлилися
У небі над Україною радари засікли одразу кілька пасажирських літаків. Вони нібито пролетіли країну наскрізь і помітили над великим містом.
Що потрібно знати:
- Радари повідомляють про дивні польоти
- Літаки фіксували, зокрема, біля Дніпра
- Деталі рейсу можуть свідчити про збій у системі моніторингу
Про це свідчать дані Airnavradar.
Так, за даними моніторингового сервісу, 12 січня його системи зафіксували дивні польоти російських пасажирських бортів у небі над Україною. Вони летіли з різних напрямків і перетнулися прямо над Дніпром.
Подробиці польоту
Airnavradar вказує, що йдеться про пасажирські борти Boeing 737 російської авіакомпанії "Побєда" та Boeing 737 російської авіакомпанії "Аерофлот". Обидва рейси з’єднували РФ і Туреччину, однак один летів із Москви до Стамбула, а інший навпаки зі Стамбула до Москви. При цьому з невідомих причин їхній маршрут нібито пройшов через Україну. Мовляв, літаки порушили повітряний простір нашої країни та розминулись у небі над Дніпром.
Попри дивності, повідомляється, що обидва польоти завершилися успішно.
Чи могло не бути літака і наскільки надійні сервіси моніторингу?
Найімовірніше, йдеться про збій у системі спостереження за повітряним рухом, адже з початку повномасштабного вторгнення Росії повітряний простір над державою закрито.
Саме так раніше аналогічний випадок пояснював експерт із авіаційного права Андрій Гук.
"Таке малоймовірно в умовах війни. Можливо, стався збій у показах на флайтрадарі, бо він цілком можливий у цьому районі. І це, найімовірніше, збій. Бо що таке флайтрадар – це програма, яка збирає інформацію з усього цього регіону. А в ньому працює зараз безліч РЕБів (радіоелектронна боротьба) та іншого обладнання. Тож я б швидше пояснив це збоєм у програмі. Бо жоден тверезий пілот цивільного судна туди б не полетів", — пояснював він.
Можливі причини появи літака на карті:
- передача спотворених даних про місцезнаходження літака,
- збої в роботі наземних приймальних станцій,
- перешкоди в роботі GPS,
- активне використання РЕБ чи проблема обробки даних у сервісі.
Як дізнатися про ситуацію в повітряному просторі України онлайн
Для цього можна скористатися одним із сервісів моніторингу, наприклад, Flightradar. Система відстежує польоти літаків у всьому світі.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у небі над Києвом помітили загадковий літак.