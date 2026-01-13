Дивні російські літаки долетіли до Дніпра? Радари засікли загадковий "візит"

Обидва борти успішно приземлилися

У небі над Україною радари засікли одразу кілька пасажирських літаків. Вони нібито пролетіли країну наскрізь і помітили над великим містом.

Що потрібно знати:

Радари повідомляють про дивні польоти

Літаки фіксували, зокрема, біля Дніпра

Деталі рейсу можуть свідчити про збій у системі моніторингу

Про це свідчать дані Airnavradar.

Так, за даними моніторингового сервісу, 12 січня його системи зафіксували дивні польоти російських пасажирських бортів у небі над Україною. Вони летіли з різних напрямків і перетнулися прямо над Дніпром.

Літаки над Україною

Подробиці польоту

Airnavradar вказує, що йдеться про пасажирські борти Boeing 737 російської авіакомпанії "Побєда" та Boeing 737 російської авіакомпанії "Аерофлот". Обидва рейси з’єднували РФ і Туреччину, однак один летів із Москви до Стамбула, а інший навпаки зі Стамбула до Москви. При цьому з невідомих причин їхній маршрут нібито пройшов через Україну. Мовляв, літаки порушили повітряний простір нашої країни та розминулись у небі над Дніпром.

Попри дивності, повідомляється, що обидва польоти завершилися успішно.

Борт "Перемоги"

Борт "Аерофлоту"

Чи могло не бути літака і наскільки надійні сервіси моніторингу?

Найімовірніше, йдеться про збій у системі спостереження за повітряним рухом, адже з початку повномасштабного вторгнення Росії повітряний простір над державою закрито.

Саме так раніше аналогічний випадок пояснював експерт із авіаційного права Андрій Гук.

"Таке малоймовірно в умовах війни. Можливо, стався збій у показах на флайтрадарі, бо він цілком можливий у цьому районі. І це, найімовірніше, збій. Бо що таке флайтрадар – це програма, яка збирає інформацію з усього цього регіону. А в ньому працює зараз безліч РЕБів (радіоелектронна боротьба) та іншого обладнання. Тож я б швидше пояснив це збоєм у програмі. Бо жоден тверезий пілот цивільного судна туди б не полетів", — пояснював він.

Можливі причини появи літака на карті:

передача спотворених даних про місцезнаходження літака,

збої в роботі наземних приймальних станцій,

перешкоди в роботі GPS,

активне використання РЕБ чи проблема обробки даних у сервісі.

Як дізнатися про ситуацію в повітряному просторі України онлайн

Для цього можна скористатися одним із сервісів моніторингу, наприклад, Flightradar. Система відстежує польоти літаків у всьому світі.

