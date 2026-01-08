Загадковий літак із Росії залетів до України? Радари засікли його біля Дніпра і не тільки

Рейс завершився успішно

У небі над Україною радари засікли пасажирський літак. Він нібито пролетів країну наскрізь і був помічений над великими містами.

Що потрібно знати:

Радари повідомляють про дивний політ пасажирського борту над Україною

Літак фіксували, зокрема, біля Дніпра

Деталі польоту можуть свідчити про збій у системі моніторингу

Про це свідчать дані Airnavradar.

Так, за даними моніторингового сервісу, 6 січня системи зафіксували дивний політ пасажирського борту Airbus A321, що належить російській авіакомпанії. Під час свого рейсу він нібито порушив повітряний простір України та пролетів її наскрізь.

Літак над Україною

Подробиці польоту

Airnavradar вказує, що йдеться про пасажирський Airbus A321 компанії Аерофлот. 6 січня він виконував рейс Москва — Стамбул, проте приблизно об 11 ранку нібито порушив повітряний простір України, пролетівши біля Сум, Полтави, Дніпра, Миколаєва та Херсона.

Літак над Україною

Незважаючи на дивно, повідомляється, що політ завершився успішно.

Чи могло не бути літака і наскільки надійні сервіси моніторингу?

Найімовірніше, йдеться про збій у системі спостереження за повітряним рухом, адже з початку повномасштабного вторгнення Росії повітряний простір над державою закрито.

Саме так раніше аналогічний випадок пояснював експерт із авіаційного права Андрій Гук.

"Таке малоймовірно в умовах війни. Можливо, стався збій у показах на флайтрадарі, бо він цілком можливий у цьому районі. І це, найімовірніше, збій. Бо що таке флайтрадар – це програма, яка збирає інформацію з усього цього регіону. А в ньому працює зараз безліч РЕБів (радіоелектронна боротьба) та іншого обладнання. Тож я б швидше пояснив це збоєм у програмі. Бо жоден тверезий пілот цивільного судна туди б не полетів", — пояснював він.

Можливі причини появи літака на карті:

передача спотворених даних про місцезнаходження літака,

збої в роботі наземних приймальних станцій,

перешкоди в роботі GPS,

активне використання РЕБ чи проблема обробки даних у сервісі.

Як дізнатися про ситуацію в повітряному просторі України онлайн

Для цього можна скористатися одним із сервісів моніторингу, наприклад, Flightradar. Система відстежує польоти літаків у всьому світі.

