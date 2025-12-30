Рус

Пасажирські літаки починають літати над Україною? Що відомо про загадкові рейси (карта)

Денис Подставной
Пасажирський борт
Усі польоти завершилися успішно

У небі над Україною засікли одразу кілька пасажирських літаків. Вони нібито порушили повітряний простір країни та пролетіли її наскрізь.

Що потрібно знати:

  • Радари повідомляють про дивні польоти над заходом України
  • Борти летіли один за одним
  • Деталі польоту можуть свідчити про збій у системі моніторингу

Про це свідчать дані Flightradar.

Так, за даними моніторингового сервісу, вранці 29 грудня системи зафіксували дивний політ одразу кількох пасажирських літаків. Вони нібито перебували у повітряному просторі України. Зокрема, йдеться про такі борти:

  • Airbus A330 — Qatar Airways;
  • Embraer E195LR — LOT Polish Airlines;
  • Boeing 787-8 — LOT Polish Airlines;
  • Airbus A321 — Turkish Airlines;
  • Airbus A320 — Air Arabia.

Подробиці польоту

За інформацією Flightradar, найбільше літаків летіло з Варшави чи до Варшави. Також серед бортів був літальний апарат, який прямував зі Стамбула до Москви. Усі рейси успішно завершилися у своїх пунктах призначення. Однак під час польотів з невідомих причин їхній маршрут пройшов через повітряний простір України. Зокрема, літаки нібито пролетіли біля Ужгорода та Мукачева.

Чи могло не бути літака і наскільки надійні сервіси моніторингу?

Найімовірніше, йдеться про збій у системі спостереження за повітряним рухом, адже з початку повномасштабного вторгнення Росії повітряний простір над державою закрито.

Саме так раніше аналогічний випадок пояснював експерт із авіаційного права Андрій Гук.

"Таке малоймовірно в умовах війни. Можливо, стався збій у показах на флайтрадарі, бо він цілком можливий у цьому районі. І це, найімовірніше, збій. Бо що таке флайтрадар – це програма, яка збирає інформацію з усього цього регіону. А в ньому працює зараз безліч РЕБів (радіоелектронна боротьба) та іншого обладнання. Тож я б швидше пояснив це збоєм у програмі. Бо жоден тверезий пілот цивільного судна туди б не полетів", — пояснював він.

Можливі причини появи літака на карті:

  • передача спотворених даних про місцезнаходження літака,
  • збої в роботі наземних приймальних станцій,
  • перешкоди в роботі GPS,
  • активне використання РЕБ чи проблема обробки даних у сервісі.

Як дізнатися про ситуацію в повітряному просторі України онлайн

Для цього можна скористатися одним із сервісів моніторингу, наприклад, Flightradar. Система відстежує польоти літаків у всьому світі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у небі над Україною засікли великий транспортний літак РФ.

