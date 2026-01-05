Секретний літак пролетів над Києвом? Радари засікли загадковий борт

Інформація про самий летальний апарат відсутня

У небі над Києвом радари засікли невідомий об’єкт. Він з’явився на якийсь час, а після цього "зник".

Радари повідомляють про дивний політ над Києвом

Борт з’явився вранці 4 січня

Деталі польоту можуть свідчити про збій у системі моніторингу

Про це свідчать дані Flightradar.

За даними моніторингового сервісу, вранці 4 січня системи зафіксували дивний політ невідомого борту над Києвом. Його сигнал з’явився приблизно о 9 ранку, а після "зник".

Інформація про самий літальний апарат відсутня. Не відомий ні пункт призначення, ні модель літака.

Що за борт це міг бути?

Як пояснив ChatGPT, такі сигнали зазвичай означають, що сервіс бачить сигнал, але не має чи навмисно не показує ідентифікаційні дані борту. Таке трапляється з кількох причин.

Військовий чи урядовий борт

Літак без повного ADS-B, наприклад, старі чи малі літаки.

Дрон чи БПЛА – деякі великі БПЛА використовують транспондери. Виглядають як "маленький літак" без даних.

Вертоліт — сигнал може бути нестабільний через низьку висоту.

Чи могло не бути літака і наскільки надійні сервіси моніторингу?

Найімовірніше, йдеться про збій у системі спостереження за повітряним рухом, адже з початку повномасштабного вторгнення Росії повітряний простір над державою закрито.

Саме так раніше аналогічний випадок пояснював експерт із авіаційного права Андрій Гук.

"Таке малоймовірно в умовах війни. Можливо, стався збій у показах на флайтрадарі, бо він цілком можливий у цьому районі. І це, найімовірніше, збій. Бо що таке флайтрадар – це програма, яка збирає інформацію з усього цього регіону. А в ньому працює зараз безліч РЕБів (радіоелектронна боротьба) та іншого обладнання. Тож я б швидше пояснив це збоєм у програмі. Бо жоден тверезий пілот цивільного судна туди б не полетів", — пояснював він.

Можливі причини появи літака на карті:

передача спотворених даних про місцезнаходження літака,

збої в роботі наземних приймальних станцій,

перешкоди в роботі GPS,

активне використання РЕБ чи проблема обробки даних у сервісі.

Як дізнатися про ситуацію в повітряному просторі України онлайн

Для цього можна скористатися одним із сервісів моніторингу, наприклад, Flightradar. Система відстежує польоти літаків у всьому світі.

