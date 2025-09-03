Юлія Тимошенко і коса. Коли з’явилася фірмова зачіска нардепки і хто створив цей образ (фото)

Виявилося, що є людина, яка створила нардепці цей незвичайний образ

Юлія Тимошенко – справжній ветеран української політики. Лідерка партії "Батьківщина" вже майже 30 років є народною депутаткою України, вона двічі була прем’єр-міністром України та двічі побувала у в’язниці за свою політичну кар’єру. А ще вона володарка фірмового образу, який досі асоціюється в українців лише з нею.

"Телеграф" розповість, коли Юлія Тимошенко почала носити свою фірмову косу і хтось підказав політикині таку зачіску "в стилі Лесі Українки".

Тимошенко і коса — з чого все починалося?

Юлія Тимошенко вперше стала депутаткою Верховної Ради у 1997 році. Вже 2001 року з’явився її фірмовий стиль — зачіска з косою, заплетена навколо голови. Напевно, всі українці пам’ятають Юлію Володимирівну з такою укладкою волосся, але не всі знають, з чим було пов’язане створення цього образу, який став справжньою візитівкою нардепки.

Юлія Тимошенко почала з’являтися із косою на початку 2000-х. Фото: Getty Images

Як виявилося, вперше з косою навколо голови Тимошенко з’явилася у 2001 році, коли вийшла із ув’язнення. Вона опинилася за ґратами через звинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу (контрабанда валюти, підробка документів, несплата податків), а до того була звільнена з посади віце-прем’єр-міністра з ПЕК.

Загалом політикиня провела за ґратами 42 дні – з 13 лютого до 27 березня 2001 року. Тимошенко звільнили після того, як Печерський районний суд Києва визнав звинувачення безпідставними та скасував санкцію на арешт. Все це відбувалося на тлі акцій протестів "Україна без Кучми", і тоді казали, що "статус мучениці" дав гарний поштовх для подальшої політичної кар’єри Юлії Володимирівни.

Коса стала невід’ємною частиною образу Юлії Тимошенко. Фото: Getty Images

Образ з косою лідерка "Батьківщини" почала носити, щоб змінити свій образ із "газової принцеси" на більш "народний" і привабливий для виборців. Також його називали "стилем Лесі Українки", що також додавало їй привабливості в очах тогочасного українського електорату.

Як виявилося, ідею з фірмовою зачіскою Тимошенко підказав її імідж-консультант, соціальний психолог та політтехнолог Олег Покальчук. Коса була частиною стратегії політичної трансформації Юлії Володимирівни напередодні виборів 2002 року. І, як виявилось, стала її фірмовим стилем на довгі роки.

Віктор Ющенко та Юлія Тимошенко під час Помаранчевої революції. Фото: Getty Images

Коли Тимошенко відмовилася від коси?

Відмова від фірмової зачіски також пов’язана з ув’язненням, але вже у 2014 році. Як пам’ятають багато українців, Юлію Володимирівну звільнили з ув’язнення після втечі Януковича з країни під час Євромайдану.

Юлія Тимошенко на Євромайдані одразу після звільнення з в’язниці. Фото: Getty Images

Як відомо, прямо з-за ґрат Тимошенко приїхала на Майдан, де у розпалі була Революція Гідності. Але тоді вона ще "про всяк випадок" була з фірмовою косою, хоч і недбало заплетеною. А ось пізніше політикиня приходила на Майдан уже з розпущеним волоссям.

Юлія Тимошенко у 2019 році. Фото: Getty Images

З того часу Юлія Тимошенко почала дедалі рідше з’являтися із заплетеною "короною з коси". Вона віддавала перевагу більш класичним укладкам та зачіскам, іноді носила тугі пучки на потилиці, а частіше просто завиті або прямі довгі локони. Проте образ із косою назавжди залишиться головною фішкою її політичного амплуа. І вона іноді все ще його "експлуатує".

Юлія Тимошенко у 2021 році. Фото: Getty Images

Юлія Тимошенко у 2022 році. Фото: Getty Images

