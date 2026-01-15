Два-три тижні та 15 січня 2026 року: ТОП найгучніших прогнозів щодо завершення війни в Україні

Нові прогнози з'являються регулярно

Прогноз головного рабина Дніпра Шмуеля Камінецького щодо строків закінчення війни не справдився. Проте таке відбувається вже далеко не вперше.

"Телеграф" зібрав найгучніші нездійснені обіцянки та прогнози щодо завершення війни в Україні.

Шмуель Камінецький

15 січня 2026

Рабин Шмуель Камінецький/ Фото vladamikolyuk

Головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький, виступаючи в Inspira business club у жовтні 2025 року, заявив, що війна в Україні закінчиться до 15 січня 2026 року. Він наголошував, що говорив це не як пророк чи рабин, а транслював думку великих людей з Європи та Америки.

"Ми дали трохи більше часу, тому що на Новий рік люди будуть зайняті. Тому 15 січня будемо святкувати, це буде вже після закінчення війни. Якщо війна тільки закінчиться, весь світ, в гарному сенсі цього слова, інвестори, туристи, всі приїдуть сюди", — говорив він.

Дональд Трамп

24 години

Дональд Трамп. Фото — Фейсбук

Президент США Дональд Трамп, ймовірно, був найоптимістичнішим, адже за його прогнозом війна мала закінчитися через 24 години після того, як він вступить на посаду президента. З того моменту минуло близько 360 днів. Сам Трамп вже заявляє, що у минулому він казав це "фігурально", проте його заяви підхопили "фейкові новини".

Олексій Арестович

Легендарні два-три тижні

Олексій Арестович. Фото — Фейсбук

Ще у березні 2025 року ексрадник президента України Олексій Арестович заявляв, що активні бойові дії припиняться "через два-три тижні" через виснаження російських ресурсів. Пізніше ці два-три тижні переносились і звучали неодноразово, але ніколи не збувалися.

У результаті сама фраза стала мемом, яка відгукується йому досі.

Кирило Буданов

2023-2026

Кирило Буданов. Фото — Armyinform

Наприкінці 2022 року розвідник вірив, що війна з Росією повинна завершитися до початку літа 2023 року.

"Наприкінці весни це все має закінчитися. До літа все має завершитись", — вважає Буданов.

Завершитися ж протистояння з РФ, передбачав Буданов, повинно було тим що Україна поверне всі свої території та вийде на кордони 1991 року.

Пізніше було ще кілька прогнозів, які, на жаль, не справдилися, наприклад, про вхід до Криму влітку 2023 року. Наразі одним з останніх прогнозів Буданова (був даний у листопаді 2025 року) є те, що "вікно можливостей" для завершення війни Росії проти України може відкритися на початку або середині лютого 2026 року.

Олексій Резніков

2023

Олексій Резніков. Фото — Вікіпедія

Колишній глава Міноборони України Олексій Резніков висловлював надію, що 2023 рік мав стати роком перемоги для України у війні з РФ.

"Я сподіваюся, що цей рік стане роком перемоги. Ми б хотіли (перемоги) якнайшвидше. Український народ хоче цього. Але ми побачимо", — говорив він.

Дмитро Гордон

15 серпня 2025

Дмитро Гордон. Фото — Фейсбук

Відомий український журналіст улітку 2025 року стверджував, що спілкувався у Вашингтоні з двома джерелами, і ті нібито заявили, що війна в Україні мала завершитися 15 серпня.

"Хвилин 10 тому я розмовляв із двома джерелами у Вашингтоні моїми. Обидва вони сказали, що завтра (15 серпня. — Ред.) війна закінчиться", — заявив Дмитро Гордон.

