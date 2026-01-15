Две-три недели и 15 января 2026 года: ТОП самых громких прогнозов по завершению войны в Украине

Новые предсказания появляются регулярно

Прогноз главного раввина Днепра Шмуэля Каминецкого по срокам окончания войны не сбылся. Однако такое происходит уже далеко не впервые.

"Телеграф" собрал самые громкие несбывшиеся обещания и прогнозы по поводу завершения войны в Украине.

Шмуэль Каминецкий

15 января 2026

Главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий, выступая в Inspira business club в октябре 2025 года, заявил что война в Украине закончится до 15 января 2026 года. Он подчеркивал, что говорил это не как пророк или раввин, а транслировал мнение больших людей из Европы и Америки.

"Мы дали немного больше времени, потому что на Новый год люди будут заняты. Поэтому 15 января будем праздновать, это будет уже после окончания войны. Если война только закончится, весь мир, в хорошем смысле этого слова, инвесторы, туристы, все приедут сюда", — говорил он.

Дональд Трамп

24 часа

Президент США Дональд Трамп, вероятно, был самым оптимистичным ведь по его прогнозу война должна была закончиться через 24 часа после того, как он вступит в должность президента. С того момента прошло около 360 дней. Сам Трамп уже заявляет, что в прошлом он говорил "фигурально", однако его заявления подхватили "фейковые новости".

Алексей Арестович

Легендарные две-три недели

Еще в марте 2025 года экс-советник президента Украины Алексей Арестович завявлял, что активные боевые действия прекратятся "через две-три недели" из-за истощения российских ресурсов. Позже эти две-три недели переносились и звучали не раз, но никогда не сбывались.

В итоге сама фраза стала мемом, которая аукается ему до сих пор.

Кирилл Буданов

2023-2026

В конце 2022 году разведчик верил, что , что война с Россией должна завершиться к началу лета 2023 года.

"В конце весны это все должно закончиться. К лету все должно завершиться", – считает Буданов.

Завершится же противостояние с РФ, предполагал Буданов, должно было тем что Украина вернет все свои территории и выйдет на границы 1991 года.

Позже было еще несколько прогнозов, которые, к сожалению, не сбылись, например о входе в Крым летом 2023 года. На сейчас одним из последних прогнозов Буданова (был дан в ноябре 2025) является то, что "окно возможностей" для завершения войны россии против Украины может открыться в начале или середине февраля 2026 года.

Алексей Резников

2023

Бывший глава Минобороны Украины Алексей Резников выражал надежду, что 2023 год должен был стать годом победы для Украины в войне с РФ.

"Я надеюсь, что этот год станет годом победы. Мы бы хотели (победы) как можно быстрее. Украинский народ хочет этого. Но мы увидим", — говорил он.

Дмитрий Гордон

15 августа 2025

Известный украинский журналист летом 2025 года утверждал, что общался в Вашингтоне с двумя источниками и те якобы заявили, что война в Украине должна была завершиться 15 августа.

"Минут 10 назад я разговаривал с двумя источниками в Вашингтоне моими. Оба они сказали, что завтра (15 августа, — ред.) война закончится", — заявил Дмитрий Гордон.

