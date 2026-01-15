Укр

Две-три недели и 15 января 2026 года: ТОП самых громких прогнозов по завершению войны в Украине

Денис Подставной
Война в Украине
Война в Украине.

Новые предсказания появляются регулярно

Прогноз главного раввина Днепра Шмуэля Каминецкого по срокам окончания войны не сбылся. Однако такое происходит уже далеко не впервые.

"Телеграф" собрал самые громкие несбывшиеся обещания и прогнозы по поводу завершения войны в Украине.

Шмуэль Каминецкий

15 января 2026

Раввин Шмуэль Каминецкий/
Раввин Шмуэль Каминецкий

Главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий, выступая в Inspira business club в октябре 2025 года, заявил что война в Украине закончится до 15 января 2026 года. Он подчеркивал, что говорил это не как пророк или раввин, а транслировал мнение больших людей из Европы и Америки.

"Мы дали немного больше времени, потому что на Новый год люди будут заняты. Поэтому 15 января будем праздновать, это будет уже после окончания войны. Если война только закончится, весь мир, в хорошем смысле этого слова, инвесторы, туристы, все приедут сюда", — говорил он.

Дональд Трамп

24 часа

Дональд Трамп
Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп, вероятно, был самым оптимистичным ведь по его прогнозу война должна была закончиться через 24 часа после того, как он вступит в должность президента. С того момента прошло около 360 дней. Сам Трамп уже заявляет, что в прошлом он говорил "фигурально", однако его заявления подхватили "фейковые новости".

Алексей Арестович

Легендарные две-три недели

Алексей Арестович
Алексей Арестович.

Еще в марте 2025 года экс-советник президента Украины Алексей Арестович завявлял, что активные боевые действия прекратятся "через две-три недели" из-за истощения российских ресурсов. Позже эти две-три недели переносились и звучали не раз, но никогда не сбывались.

В итоге сама фраза стала мемом, которая аукается ему до сих пор.

Кирилл Буданов

2023-2026

Кирилл Буданов
Кирилл Буданов.

В конце 2022 году разведчик верил, что , что война с Россией должна завершиться к началу лета 2023 года.

"В конце весны это все должно закончиться. К лету все должно завершиться", – считает Буданов.

Завершится же противостояние с РФ, предполагал Буданов, должно было тем что Украина вернет все свои территории и выйдет на границы 1991 года.

Позже было еще несколько прогнозов, которые, к сожалению, не сбылись, например о входе в Крым летом 2023 года. На сейчас одним из последних прогнозов Буданова (был дан в ноябре 2025) является то, что "окно возможностей" для завершения войны россии против Украины может открыться в начале или середине февраля 2026 года.

Алексей Резников

2023

Алексей Резников
Алексей Резников.

Бывший глава Минобороны Украины Алексей Резников выражал надежду, что 2023 год должен был стать годом победы для Украины в войне с РФ.

"Я надеюсь, что этот год станет годом победы. Мы бы хотели (победы) как можно быстрее. Украинский народ хочет этого. Но мы увидим", — говорил он.

Дмитрий Гордон

15 августа 2025

Алексей Гордон
Алексей Гордон.

Известный украинский журналист летом 2025 года утверждал, что общался в Вашингтоне с двумя источниками и те якобы заявили, что война в Украине должна была завершиться 15 августа.

"Минут 10 назад я разговаривал с двумя источниками в Вашингтоне моими. Оба они сказали, что завтра (15 августа, — ред.) война закончится", — заявил Дмитрий Гордон.

Напомним, ранее мы писали о том, что американский генерал в отставке, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес дал свой прогноз по окончанию войны.

