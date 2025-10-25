Головний рабин Дніпра озвучив точну дату закінчення війни в Україні (фото, відео)
Рабин Камінецький розповів про майбутнє України та Росії, підкресливши, що його слова ґрунтуються на думках європейських та американських експертів
Головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький під час виступу в Inspira business club зробив гучну заяву, що війна в Україні закінчиться до 15 січня 2026 року. Він наголосив, що каже не як пророк чи рабин, а транслює думку великих людей з Європи та Америки.
- Головний рабин Дніпра прогнозує кінець війни в Україні до 15 січня 2026 року
- Він вважає, що Україну чекає велике майбутнє, а Росія може перетворитися на Північну Корею
- Рабин Камінецький очолює єврейську громаду Дніпра, живе в Україні з 1990 року
Він сказав, що готовий на це закластися, що війна закінчиться за два місяці: "Ми дали трохи більше часу, тому що на Новий рік люди будуть зайняті. Тому 15 січня будемо святкувати, це буде вже після закінчення війни. Якщо війна тільки закінчиться, весь світ, в гарному сенсі цього слова, інвестори, туристи, всі приїдуть сюди".
Камінецький вважає, що в 2026 році в Україні почнеться велике життя і державу чекає велике майбутнє. Водночас Росія перетвориться на Північну Корею.
Хто такий рабин Камінецький
Рабин Шмуель Камінецький народився 1965 року, у селі Кфар-Хабад, Ізраїль, у родині емігрантів з СРСР. У 1981 році приїхав до США для навчання в Любавицького Ребе. У 1988 році Шмуель Камінецький отримав рабинську ординацію, а наступного року Ханою Ліпскер.
Зараз Шмуель Камінецький — головний рабин міста Дніпра та Дніпропетровської області, голова правління Об’єднаної єврейської громади України. Його українська історія почалась у 1990 році — Любавицький Ребе направив рабина Шмуеля та Хану Камінецьких до Дніпропетровська (нині Дніпро) як своїх посланців. На той час у місті діяла лише невелика синагога, тож рабин Камінецький зосередив усі сили на відродженні єврейського життя: пошуку членів громади, розвитку освіти, створенні шкіл, центрів і програм духовного відновлення.
Разом із дружиною Ханою він виховує дев’ятеро дітей — шістьох доньок і трьох синів. Під час повномасштабної війни в Україні рабин Камінецький залишився в Дніпрі, попри попередження про небезпеку, але він не виїхав, бо за його словами відчуває відповідальність за громаду.
Перед початком війни рабина попереджали представники посольства США, радячи евакуюватися. Він відправив дружину з наймолодшою донькою у безпечне місце, але залишився в Дніпрі разом із синами, продовжуючи служіння. Через два місяці родина возз'єдналась в Дніпрі.
