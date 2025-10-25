Головний рабин Дніпра озвучив точну дату закінчення війни в Україні (фото, відео)

Рабин Камінецький розповів про майбутнє України та Росії, підкресливши, що його слова ґрунтуються на думках європейських та американських експертів

Головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький під час виступу в Inspira business club зробив гучну заяву, що війна в Україні закінчиться до 15 січня 2026 року. Він наголосив, що каже не як пророк чи рабин, а транслює думку великих людей з Європи та Америки.

Що потрібно знати

Головний рабин Дніпра прогнозує кінець війни в Україні до 15 січня 2026 року

Він вважає, що Україну чекає велике майбутнє, а Росія може перетворитися на Північну Корею

Рабин Камінецький очолює єврейську громаду Дніпра, живе в Україні з 1990 року

Він сказав, що готовий на це закластися, що війна закінчиться за два місяці: "Ми дали трохи більше часу, тому що на Новий рік люди будуть зайняті. Тому 15 січня будемо святкувати, це буде вже після закінчення війни. Якщо війна тільки закінчиться, весь світ, в гарному сенсі цього слова, інвестори, туристи, всі приїдуть сюди".

Камінецький вважає, що в 2026 році в Україні почнеться велике життя і державу чекає велике майбутнє. Водночас Росія перетвориться на Північну Корею.

Хто такий рабин Камінецький

Рабин Шмуель Камінецький народився 1965 року, у селі Кфар-Хабад, Ізраїль, у родині емігрантів з СРСР. У 1981 році приїхав до США для навчання в Любавицького Ребе. У 1988 році Шмуель Камінецький отримав рабинську ординацію, а наступного року Ханою Ліпскер.

Зараз Шмуель Камінецький — головний рабин міста Дніпра та Дніпропетровської області, голова правління Об’єднаної єврейської громади України. Його українська історія почалась у 1990 році — Любавицький Ребе направив рабина Шмуеля та Хану Камінецьких до Дніпропетровська (нині Дніпро) як своїх посланців. На той час у місті діяла лише невелика синагога, тож рабин Камінецький зосередив усі сили на відродженні єврейського життя: пошуку членів громади, розвитку освіти, створенні шкіл, центрів і програм духовного відновлення.

Рабин Шмуель Камінецький/ Фото vladamikolyuk

Разом із дружиною Ханою він виховує дев’ятеро дітей — шістьох доньок і трьох синів. Під час повномасштабної війни в Україні рабин Камінецький залишився в Дніпрі, попри попередження про небезпеку, але він не виїхав, бо за його словами відчуває відповідальність за громаду.

Шмуель Камінецький під час зустрічі із делегацією Американської ради зовнішньої політики

Перед початком війни рабина попереджали представники посольства США, радячи евакуюватися. Він відправив дружину з наймолодшою донькою у безпечне місце, але залишився в Дніпрі разом із синами, продовжуючи служіння. Через два місяці родина возз'єдналась в Дніпрі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нардеп Юрій Камельчук вважає, що війна в Україні закінчиться до Різдва. Щоправда, він не уточнив рік та дату.